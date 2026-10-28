Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân

Theo Công văn số 783-CV/TU ngày 26/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xác định việc hoàn thành các mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Thời gian qua, công tác triển khai đã đạt một số kết quả bước đầu, song tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Báo cáo số 216-BC/ĐU ngày 19/10/2026 của Đảng ủy Bộ Y tế, tỷ lệ khám sức khỏe của tỉnh xếp thứ 30/34 tỉnh, thành phố.

Khám sức khỏe cho người dân xã Phú Long. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả thực hiện tại địa bàn, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương, đơn vị cần tập trung huy động tối đa nguồn lực, tổ chức khám và hoàn thành chỉ tiêu đối với từng nhóm đối tượng theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026, Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 7/9/2026 cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế ưu tiên nhân lực, trang thiết bị cho các địa bàn chậm tiến độ; tổ chức khám lưu động, tăng ca, tăng buổi, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn. Việc cập nhật dữ liệu sức khỏe trên VNeID, Sổ sức khỏe điện tử phải được thực hiện đồng bộ theo phương châm “khám đến đâu, cập nhật dữ liệu đến đó”.

Tỉnh cũng sẽ thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc những địa phương, đơn vị có tỷ lệ khám thấp, kịp thời xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động khám sức khỏe, phòng bệnh và quản lý sức khỏe lâu dài.

Việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân toàn diện, liên tục.