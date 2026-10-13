Ninh Bình: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 477 gần 7.000 tỷ đồng

Tập trung giải phóng mặt bằng, khơi thông tiến độ dự án

Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 477 (ĐT.477), đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh quốc lộ 12B, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan trước đây, cùng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C được HĐND tỉnh Ninh Bình quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/6/2025, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Tập trung giải phóng mặt bằng, khơi thông tiến độ dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, dài khoảng 27,9km, đi qua 9 xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong.

Công trình góp phần cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tăng cường kết nối với tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Bộ thông qua quốc lộ 12B, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thiết kế, tuyến chính dài 22,37km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 43m, tốc độ thiết kế 80km/h. Tuyến nhánh 1 dài khoảng 3km, xây dựng cầu Hoàng Long dài 699,8m, rộng 20,5m cùng đường dẫn hai đầu cầu. Tuyến nhánh 2 dài khoảng 2,6km, được nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe.

Với phạm vi thu hồi đất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án.

Dự án thu hồi khoảng 132,1ha đất, gồm 74,1ha đất nông nghiệp, 5,3ha đất dân cư và 52,7ha các loại đất khác; ảnh hưởng đến 3.182 hộ dân.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Theo thống kê, dự án thu hồi khoảng 132,1ha đất, gồm 74,1ha đất nông nghiệp, 5,3ha đất dân cư và 52,7ha các loại đất khác; ảnh hưởng đến 3.182 hộ dân, trong đó 336 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Trước khối lượng công việc lớn, các địa phương tập trung kiểm kê đất đai, tài sản, xác định nguồn gốc đất, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, bảo đảm chính sách thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến nay, cả 9/9 xã có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 22km, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công trên các đoạn tuyến đủ điều kiện.

Phát huy đồng thuận, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công

Tại xã Gia Hưng, dự án đi qua địa bàn dài khoảng 2,76km, phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 18,33ha, ảnh hưởng đến 480 hộ dân và 2 tổ chức. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Phát huy đồng thuận, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công.

Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 2,76km tuyến đi qua địa bàn, đạt 100%; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 480 hộ dân và 2 tổ chức, tổng kinh phí hơn 60,764 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 13/10, ông Trần Ngọc Chi, Phó chủ tịch UBND xã Gia Hưng cho biết, kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp, giải thích rõ chủ trương và chính sách bồi thường, hỗ trợ; đồng thời rà soát từng trường hợp để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nhờ đó, nhiều hộ chủ động nhận tiền bồi thường, bàn giao đất, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Nhiều hộ chủ động nhận tiền bồi thường, bàn giao đất, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, ở thôn Lương Sơn, xã Gia Hưng cho biết, gia đình có 60m² đất ở thuộc diện thu hồi, được bồi thường 3,18 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, gia đình đã bàn giao đất cho địa phương.

"Gia đình tôi luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khi được giải thích rõ về dự án và chính sách bồi thường, gia đình đồng thuận nhận tiền, bàn giao đất để công trình sớm được triển khai", ông Tiến chia sẻ.

Kết quả giải phóng mặt bằng tại Gia Hưng và trên toàn tuyến là tiền đề quan trọng để chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT.477, cầu Hoàng Long và đường dẫn ĐT.477C sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Tiến Anh