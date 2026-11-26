Trong những năm gần đây, tệ nạn mại dâm ở nước ta mặc dù đã được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và có chiều hướng phức tạp hơn về hình thức, không gian và đối tượng tham gia. Mại dâm không chỉ xâm phạm thuần phong mỹ tục, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, sự phát triển bền vững của xã hội.

Ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026 – 2030, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chương trình đặt chỉ tiêu: 80% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ làm công tác phòng, chống mại dâm cấp tỉnh và 60% ở cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lý Thường Kiệt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống mại dâm năm 2026 cho 160 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.

Tại tỉnh Ninh Bình, công tác phòng, chống mại dâm được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm triển khai đồng bộ. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 02/10/2025 về phòng, chống mại dâm năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu cao hơn chỉ tiêu quốc gia: phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cấp tỉnh và cấp xã, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực này được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế trong tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ và kiểm tra liên ngành. Tiếp đó, tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 19/6/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026 – 2030. Về phía ngành, Sở Y tế có Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 06/4/2026 và Công văn số 4269/SYT-BTXH ngày 30/7/2026 về phối hợp tổ chức tập huấn công tác phòng, chống mại dâm năm 2026

Sở Y tế Ninh Bình cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn. Trọng tâm tuyên truyền là chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đưa kiến thức đến học đường

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình xác định học sinh, sinh viên là nhóm cần được trang bị kiến thức sớm. Trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến giữa tháng 12/2025, Sở Y tế đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho hơn 4.000 học sinh, sinh viên, học viên tại 06 cơ sở giáo dục, gồm: Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường THPT Kim Bảng A, Trường THPT Thanh Liêm C, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ Ninh Bình và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Sở đã cấp phát 29.200 tờ rơi đến các xã, phường và trường học, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin về phòng, chống mại dâm trong nhà trường và cộng đồng.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến giữa tháng 12/2025, Sở Y tế Ninh Bình đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho hơn 4.000 học sinh,

Tiếp nối kết quả đó, trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho khoảng 3.000 học sinh tại Trường THPT Yên Khánh B, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Nam, Trường THPT Tạ Uyên, Trường THPT B Nguyễn Khuyến và Trường THPT Mỹ Lộc. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định pháp luật, cung cấp kiến thức về phòng, chống mại dâm, đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện những phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, môi giới mại dâm, nhất là các nguy cơ phát sinh trên môi trường mạng; qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị kỹ năng phòng ngừa và tự bảo vệ bản thân.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho khoảng 3.000 học sinh

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã giới thiệu cho học sinh các quy định pháp luật và chế tài xử lý hành vi liên quan đến mại dâm. Báo cáo viên cũng phân tích các hình thức hoạt động mại dâm hiện nay, nhất là những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ qua mạng xã hội, cùng tác hại về sức khỏe và xã hội. Học sinh được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bất thường, cách tự bảo vệ bản thân và địa chỉ tin cậy để báo tin khi phát hiện nguy cơ.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong cộng đồng

Bên cạnh hoạt động trong môi trường giáo dục, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mại dâm cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ cuối năm 2025 đến hết 10 tháng đầu năm 2026, Sở đã phối hợp tổ chức 05 hội nghị tại các phường Hà Nam, Phù Vân, Lý Thường Kiệt, Kim Bảng và Duy Hà, với tổng số 980 cán bộ, hội viên tham dự.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mại dâm cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm; cung cấp kiến thức về mối liên hệ giữa mại dâm với mua bán người và lây nhiễm HIV/AIDS; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua hoạt động tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao năng lực và phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng chủ động phòng ngừa tệ nạn mại dâm, góp phần phát hiện, thông tin kịp thời những nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm; cung cấp kiến thức về mối liên hệ giữa mại dâm với mua bán người và lây nhiễm HIV/AIDS

Với mạng lưới tổ chức Hội gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ là lực lượng có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống mại dâm vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ và hoạt động truyền thông tại khu dân cư. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm.

Tăng cường quản lý từ cơ sở

Tại cấp cơ sở, công tác phòng, chống mại dâm cũng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương. Điển hình, UBND phường Đông Hoa Lư đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/4/2026 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn phường năm 2026, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SYT ngày 28/01/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Kế hoạch xác định mục tiêu phòng ngừa, giảm thiểu tệ nạn mại dâm, ngăn chặn sự gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh mới các điểm phức tạp; đồng thời chú trọng giảm thiểu tác hại, bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Một buổi tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở của tỉnh Ninh Bình

Để triển khai thực hiện, phường tập trung tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; thành lập và phát huy vai trò của Đội Kiểm tra liên ngành, duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Một buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Sở Y tế Ninh Bình đã phổ biến kiến thúc cho học sinh biết cách phòng chống tệ nạn xã hội

Công tác phòng ngừa cũng được chú trọng thông qua việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khu dân cư, trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ; lồng ghép với hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mua bán người.

Đáng chú ý, Kế hoạch giao Trạm Y tế phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm theo quy định; đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp can thiệp, hỗ trợ người bán dâm (nếu có) tiếp cận dịch vụ dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cách triển khai này thể hiện sự kết hợp giữa quản lý, kiểm tra, phòng ngừa và hỗ trợ xã hội, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.