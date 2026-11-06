Ninh Bình đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, bảo đảm công tác thu nhận được triển khai khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Theo đó, Công an tỉnh thành lập các Tổ công tác trực tiếp triển khai công tác hướng dẫn, kiểm tra thu nhận mẫu ADN tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an, nhất là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị Công an cấp xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục, đối chiếu thông tin và lấy mẫu sinh phẩm. Đặc biệt, tăng cường các Tổ công tác tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại nhà, cơ sở y tế đối với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bảo đảm thuận lợi cho người dân và không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện.

CBCS Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bảo đảm tiến độ đề ra.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, từ khi triển khai chiến dịch đến nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp thu nhận gần 20.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Riêng đợt 2, từ ngày đầu triển khai đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 3.640/4.370 mẫu, đạt trên 83% kế hoạch, trong đó có gần 170 trường hợp được thu nhận mẫu lưu động. Kết quả trên góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận mẫu ADN đợt 2, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần sớm xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.