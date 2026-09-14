Ninh Bình đẩy mạnh quảng bá văn hóa và sản phẩm OCOP tại “Viet Nam Day 2026 tại Kyushu-Okinawa”

Toàn cảnh không gian sự kiện "Vietnam Day 2026 tại Kyushu - Okinawa" rực rỡ sắc màu, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham quan tại Công viên Trung tâm Tenjin (thành phố Fukuoka, Nhật Bản).

Trong ngày đầu mở cửa (12/9), không gian sự kiện đã thu hút hàng trăm khách tham quan đến trải nghiệm chuỗi gian hàng ẩm thực và nông sản OCOP của các địa phương Việt Nam. Người dân Fukuoka cùng du khách quốc tế đã có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm OCOP, nông sản chế biến chất lượng cao…

Bên cạnh không gian ẩm thực, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa mang tính tương tác cao với không gian trải nghiệm áo dài; khu vực trò chơi dân gian, thu hút sự tham gia sôi nổi của người dân địa phương qua các hoạt động kéo co, nhảy dây, nhảy sạp... Ban tổ chức đã trao tặng 500 bộ áo dài cho du khách tham quan.

Tại sự kiện, tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu tới người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế chuỗi sản phẩm OCOP, nông sản chế biến tiêu biểu như cơm cháy, hoa quả…

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản chế biến tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình tại sự kiện “Viet Nam Day 2026 tại Kyushu - Okinawa”.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra sáng 13/9 chứng kiến tình hữu nghị thắm thiết giữa hai quốc gia khi lãnh đạo các tỉnh Fukuoka, Saga, Kagoshima cùng phu nhân đều mặc trang phục Áo dài Việt Nam tham dự. Trong phát biểu, Thống đốc tỉnh Fukuoka - ông Hattori Seitaro đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện và nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng Việt Nam đối với sự phát triển của tỉnh sở tại.

Việc tham gia “Viet Nam Day 2026” giúp nâng cao hình ảnh vị thế, văn hóa vùng đất Cố đô Ninh Bình, đồng thời tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trong trên địa bàn tỉnh kết nối giao thương, đưa các sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình vươn xa tới thị trường Kyushu và Nhật Bản.

Các đại biểu, khách quý chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Fukuoka)

Thành công của Viet Nam day 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thắt chặt tình hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa thiết thực giữa Việt Nam với vùng Kyushu - Okinawa.