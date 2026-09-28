Ninh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đạt 99,6% hồ sơ xây dựng nộp trực tuyến

Đẩy mạnh số hóa, xây dựng đô thị thông minh

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 28/9, ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết, theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/3/2026 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2026, Sở Xây dựng được giao 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, thu phí không dừng tại bến xe khách được xác định thí điểm trong quý III/2026 tại Bến xe khách Ninh Bình, theo kế hoạch triển khai lộ trình thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 do UBND tỉnh ban hành.

Theo Sở Xây dựng, đây là nhiệm vụ có tính ứng dụng trực tiếp, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, kiểm soát phương tiện và thu phí tại các bến xe, từng bước hình thành phương thức thanh toán điện tử thuận tiện, minh bạch.

Cùng với đó, Sở dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trong năm 2026. Sở cũng đang triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 24/3/2026.

Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hồ sơ, trình tự phê duyệt, điều chỉnh Đề án phát triển đô thị thông minh và đang tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị để trình thẩm định.

Đẩy mạnh số hóa, xây dựng đô thị thông minh ở Ninh Bình.

Một nhiệm vụ khác là số hóa dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Sở đang khảo sát dữ liệu, phối hợp với Bộ Xây dựng xác định các trường dữ liệu cần số hóa; dự kiến tiếp tục rà soát, hoàn thành trong năm 2027.

Tại Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/5/2026, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Xây dựng 3 nhiệm vụ chuyển đổi số gồm thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe, triển khai tiểu Đề án xây dựng sàn giao dịch bất động sản và tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

99,6% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến

Một điểm nhấn trong chuyển đổi số của Sở Xây dựng là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 977/KH-SXD ngày 3/2/2026 về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời ban hành Kế hoạch số 1180/KH-SXD ngày 7/2/2026 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Qua rà soát, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bãi bỏ 16 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm thời gian giải quyết đối với 46 thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Trước đây, khi phù hiệu kinh doanh vận tải của doanh nghiệp hết hạn thì doanh nghiệp phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan chức năng để đăng ký lại. Nay doanh nghiệp chỉ cần đăng ký hồ sơ qua hệ thống, nếu hợp lệ sẽ được tiếp nhận và hẹn trả kết quả sau 2 ngày.

Đáng chú ý, 186/186 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thành phần hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ đầu năm 2026, Sở Xây dựng tiếp nhận 4.636 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, 4.618 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,6%; chỉ 18 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, chiếm 0,4%.

Theo ông Lê Minh Đạt, Giám đốc Công ty Vận tải MĐ, phường Nam Định, đơn vị hiện có 25 đầu xe vận tải vật liệu. Cuối tháng 8, các phù hiệu kinh doanh vận tải của doanh nghiệp hết hạn.

Ông Đạt cho biết, trước đây doanh nghiệp phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan chức năng để đăng ký lại. Nay, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký hồ sơ qua hệ thống. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được tiếp nhận và hẹn trả kết quả sau 2 ngày, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Tương tự, ông Vũ Ngọc Nhất, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Nam Nhung, phường Thiên Trường cho biết, các thủ tục liên quan đến hoạt động của đơn vị hiện được giải quyết nhanh chóng nhờ ứng dụng công nghệ số.

Đầu tháng 9, hai xe ô tô chuyên dụng chở máy công trình của đơn vị hết hạn phù hiệu. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và được hệ thống tiếp nhận, doanh nghiệp chỉ mất khoảng 2 ngày để nhận kết quả.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đang giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục. Đây cũng là nền tảng để ngành Xây dựng Ninh Bình hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.