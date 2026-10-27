Ninh Bình đẩy mạnh các mô hình thúc đẩy khoa học công nghệ

Cơ quan quản lý làm "bà đỡ" kết nối chuyên gia

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trên 150 startup sáng tạo và ít nhất 50 doanh nghiệp khoa học công nghệ (KH&CN) vào năm 2030 đặt ra trong Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 08/05/2026 thực hiện Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, Ninh Bình đã cụ thể hóa các khung thể chế thành 4 mô hình kết nối nguồn lực trọng điểm.

Ảnh minh họa.

Xác định tài sản trí tuệ là tài sản quan trọng của doanh nghiệp công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đóng vai trò "bà đỡ", kết nối các chuyên gia đầu ngành về sở hữu trí tuệ để đồng hành, hướng dẫn trực tiếp cho từng đơn vị. Mô hình này đã ghi nhận nhiều kết quả thương mại hóa cụ thể. Điển hình là dự án "Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai chế phẩm diệt ốc gây hại" của nhà khoa học trẻ Lương Văn Trường (Giám đốc Công ty TNHH KH&CN X8), được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích vào tháng 10/2025 và đã bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, 4 công trình nghiên cứu khác đã được cấp bằng giải pháp hữu ích cho, gồm: Hệ thống nhiệt phân rác thải (Công ty TNHH chế tạo thiết bị và phát triển công nghệ cao Tam Nguyên); Chế phẩm tinh dầu thiên nhiên giúp thư giãn thần kinh, ngủ ngon giấc và phòng ngừa cảm, cúm; Chế phẩm tăng cường trí nhớ và điều trị hội chứng sa sút trí tuệ từ dược liệu (Công ty Cổ phần Sao Thái Dương); Quy trình bào chế chế phẩm đông y dùng theo đường miệng để điều trị các bệnh và triệu chứng liên quan đến đường hô hấp (Công ty cổ phần PQA).

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thông tin giữa bên có công nghệ và bên có nhu cầu sản xuất, Ninh Bình đã đưa toàn bộ dữ liệu cung - cầu lên nền tảng số "Sàn Giao dịch công nghệ số". Nền tảng này hiện tích hợp hơn 15.000 công nghệ, thiết bị, sáng chế, hỗ trợ 73 doanh nghiệp tham gia kết nối và đồng bộ 915 sản phẩm lên Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia. Riêng trong năm 2026, đã có 36 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết hoàn toàn trên môi trường số thông qua sàn giao dịch này.

Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp từ giảng đường

Nhận định sinh viên và học sinh là nguồn lực kế cận của kinh tế tri thức, Ninh Bình đưa các không gian đổi mới sáng tạo và không gian STEAM vào các cơ sở giáo dục. Chương trình được thực hiện qua liên kết ba bên: Sở KH&CN, các trường đại học và các doanh nghiệp công nghệ.

Tại ĐH Hoa Lư, tỉnh đang triển khai vườn ươm khởi nghiệp, đồng thời xây dựng 3 mô hình đổi mới sáng tạo mẫu tại các trường đại học, cao đẳng và THPT.

Tỉnh hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp bằng các hoạt động như triển lãm kết nối cung cầu tại trường Đại học Hoa Lư; tập huấn “Khởi nghiệp sáng tạo - Định hướng kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên”. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp, đại học đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, kiến tạo hệ sinh thái ngành điện tử - bán dẫn.

Tư duy khởi nghiệp công nghệ cũng được khơi dậy sớm thông qua các sân chơi học thuật lớn. Năm 2025, Ninh Bình đăng cai Cuộc thi NASA Space Apps Challenge, thu hút 93 đội thi với 436 thí sinh tham gia, chiếm gần 60% tổng số thí sinh ở 4 điểm thi trong cả nước.

Bên cạnh đó, mạng lưới các tổ chức trung gian như Hội khởi nghiệp sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (tại VDCD Group) và các không gian khởi nghiệp cộng đồng cấp xã và STEAM tại các trường từ đại học, cao đẳng, THPT cũng đang được mở rộng để làm bệ phóng đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, startup tại Ninh Bình còn gặp khó trong tiếp cận chính sách, huy động vốn, định giá tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Để khắc phục, giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng triển khai sáu nhóm giải pháp, gồm huy động vốn công - tư, thay đổi tư duy quản lý khoa học theo quy trình 6 bước, lấy doanh nhân khoa học và công nghệ làm hạt nhân thương mại hóa, tăng đặt hàng và mua sắm công sản phẩm công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát triển không gian làm việc chung và phòng thí nghiệm mở, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.