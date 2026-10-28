Ninh Bình đầu tư hơn 502 tỷ đồng xây chung cư cho thuê tại phường Nam Định

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: ninhbinh.gov.vn)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10.260 m², thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp I. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Theo quyết định, để tạo mặt bằng triển khai dự án, chủ đầu tư sẽ phá dỡ 2 tòa nhà chung cư hiện trạng cao 5 tầng và chợ Xanh. Trên khu đất này, công trình chung cư mới được xây dựng với diện tích chiếm đất khoảng 2.057 m², chiều cao khoảng 56 m. Các không gian chức năng gồm căn hộ, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, văn phòng và các khu vực kỹ thuật.

Công trình sử dụng kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép. Các hệ thống điện, chiếu sáng, chống sét, cấp thoát nước và phòng cháy, chữa cháy được thiết kế đồng bộ theo quy định.

Bên cạnh khối nhà chính, dự án đầu tư hệ thống sân, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Các tuyến đường có mặt cắt rộng 27 m và 14,5 m; mặt đường sử dụng bê tông nhựa, hè lát gạch Terrazzo. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng, đấu nối với hạ tầng khu vực tại đường Đoàn Trần Nghiệp.

Nguồn nước cấp cho công trình được đấu nối từ mạng lưới khu vực trên hè đường Trần Đăng Ninh. Dự án cũng xây dựng hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy riêng, gồm bể chứa, cụm bơm, mạng lưới đường ống và thiết bị chữa cháy.

Đối với hạ tầng điện, dự án thực hiện di chuyển các tuyến đường dây, cáp ngầm và trạm biến áp hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng; xây dựng các tuyến cáp ngầm 24 kV và trạm biến áp công suất 2 × 1.250 kVA. Khu vực dự án còn có nhà để xe máy điện cao 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 322 m², cùng hệ thống cây xanh cảnh quan, thảm cỏ và các hạng mục phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự án là 502,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 406 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 25,26 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 15,48 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn xây dựng, các chi phí khác và dự phòng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, bảo đảm mục tiêu khởi công trong quý IV/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chi phí, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm và phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

UBND phường Nam Định được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để chủ đầu tư tiếp tục quản lý, triển khai dự án.