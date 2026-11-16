Ninh Bình đầu tư hơn 224 tỷ đồng xây tuyến đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 4046/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5, đoạn từ Quốc lộ 38 đến đường N2 và một phần đường gom phía Nam Quốc lộ 38. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Lê Hồ và Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình, thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường chính có chiều dài khoảng 1,28 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 38, điểm cuối kết nối với đường N2, với bề rộng nền đường 48 m. Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng một phần đường gom phía Nam Quốc lộ 38 dài khoảng 400 m, bề rộng nền đường 11,5 m.

Cùng với các hạng mục đường giao thông, dự án còn đầu tư hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ liên quan, bảo đảm đồng bộ trong quá trình khai thác, sử dụng.

Tuyến đường được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối Vành đai 4 với Vành đai 5 theo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, tăng cường liên kết khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình với trục kinh tế phía Nam Hà Nội và khu vực quy hoạch sân bay thứ hai vùng Thủ đô. Qua đó, nâng cao năng lực kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các phường Lê Hồ, Nguyễn Úy và toàn tỉnh Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư dự án là 224,365 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 167,062 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh, dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian triển khai dự án từ năm 2026 - 2028.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư phải lựa chọn giải pháp thiết kế, vật liệu, định mức và đơn giá phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; kiểm soát chặt chẽ chi phí, bảo đảm dự án không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn kịp thời, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch; hướng dẫn chủ đầu tư quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.