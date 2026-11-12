Ninh Bình đầu tư 76 tỷ đồng xây hạ tầng khu tái định cư xã Định Hoá và Gia Viễn

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 4067/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xóm Hóa Lộc, xã Định Hóa, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).

Đầu tư 76 tỷ đồng xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ các dự án giao thông.

Dự án có diện tích 2,48ha, do UBND xã Định Hóa làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, nguồn vốn từ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường kết nối liên vùng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2027.

Theo quy mô được duyệt, dự án xây dựng 5 tuyến đường giao thông dài 836,16m; đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện và chiếu sáng. Trong đó, bố trí 6 trụ cứu hỏa, xây dựng bể xử lý nước thải công suất 43m³/ngày đêm, tuyến đường dây 22kV, trạm biến áp công suất 400kVA và hệ thống điện hạ thế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trước đó, ngày 10/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND phê duyệt dự án Khu tái định cư trên địa bàn xã Gia Viễn, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 477 và xây dựng cầu Hoàng Long, đường dẫn trên tuyến đường tỉnh 477C.

Dự án có diện tích khoảng 2,5ha, do UBND xã Gia Viễn làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2027. Nguồn vốn được bố trí từ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 477 và dự án xây dựng cầu Hoàng Long, đường dẫn trên tuyến đường tỉnh 477C.

Về quy mô, khu tái định cư được đầu tư xây dựng mới 4 tuyến đường T1, T2, NA1 và NA8, dài 612,11m; mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông. Cùng với đó là các hạng mục thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải, hào kỹ thuật, cấp điện và chiếu sáng; xây dựng trạm biến áp công suất 320kVA-22/0,4kV, hệ thống cáp điện đi ngầm.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định; rà soát chặt chẽ thiết kế, khối lượng, đơn giá và chi phí đầu tư. Quá trình thực hiện phải lựa chọn giải pháp thi công hợp lý, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Đối với dự án tại Gia Viễn, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Tiến Anh