Ninh Bình đầu tư 59,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu dân cư Gồ Gai

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UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Gồ Gai tại xã Ý Yên theo Quyết định số 3767/QĐ-UBND. Dự án thuộc nhóm C, do UBND xã Ý Yên làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 3,55 ha, với tổng mức đầu tư 59,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng gần 37 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 11,1 tỷ đồng; phần vốn còn lại dành cho các khoản chi phí khác theo phương án đầu tư được phê duyệt.

Các hạng mục chính gồm hệ thống đường giao thông nội bộ, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước, thoát nước, trạm xử lý nước thải và hệ thống điện. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục này nhằm hoàn thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại khu dân cư.

Về giao thông, mạng lưới đường nội bộ được thiết kế với mặt đường bê tông nhựa chặt C16 dày 7 cm. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt được bố trí riêng biệt, góp phần nâng cao hiệu quả thoát nước và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành khu dân cư.

Dự án đầu tư bể xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với công suất 60 m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy sử dụng chung mạng lưới, đấu nối với tuyến ống cấp nước hiện trạng dọc Quốc lộ 37B ở phía Nam khu đất.

Cùng với hạ tầng giao thông và môi trường, hệ thống điện sinh hoạt 0,4 kV và điện chiếu sáng đường giao thông cũng được đầu tư xây dựng mới. Các hạng mục này góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng đất ở sau khi dự án được triển khai.

Theo mục tiêu đề ra, dự án khu dân cư Gồ Gai hướng tới hình thành khu dân cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, tạo thêm quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách để phục vụ tái đầu tư trên địa bàn tỉnh.