Ninh Bình: Đầu tư 50 tỷ đồng cải tạo đường Nam Ninh Hải

Theo quyết định được phê duyệt, dự án thuộc nhóm C, công trình giao thông cấp IV, có tổng chiều dài khoảng 4,4km, gồm tuyến chính dài khoảng 2,4km và tuyến nhánh dài khoảng 2km.

Đầu tư 50 tỷ đồng cải tạo đường Nam Ninh Hải dài 4,4km.

Trong đó, tuyến chính có điểm đầu giao với đường TL.488B, điểm cuối giao với đê hữu sông Ninh Cơ. Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, tận dụng tối đa nền, mặt đường cũ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Dự án không phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Đối với tuyến nhánh, dự án sẽ xây dựng mới 2 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Cụ thể, cầu tại lý trình Km0+370 có bề rộng 8m; cầu tại lý trình Km0+620 có bề rộng 7m.

Các hạng mục được đầu tư nhằm hoàn thiện kết nối giao thông trên tuyến, nâng cao khả năng lưu thông và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ngân sách, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, việc thi công phải bám sát tiến độ bố trí vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tiến Anh