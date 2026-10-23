Ninh Bình: Đầu tư 285 tỷ đồng nâng cấp tuyến bờ, đê dài 9,3km

Dự án thuộc nhóm B, công trình nông nghiệp và môi trường, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Đầu tư 285 tỷ đồng nâng cấp tuyến bờ, đê dài 9,3km.

Theo quyết định phê duyệt, trong tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm hơn 222,3 tỷ đồng; phần còn lại dành cho thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và dự phòng gần 36 tỷ đồng.

Về quy mô, dự án tập trung hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt bờ, đê với tổng chiều dài 9.380,45m. Phần mở rộng mặt cắt đê được đắp bằng đất sét, đầm nện chặt, bảo đảm bề rộng mặt đường 5,5m.

Kết cấu mặt đường sử dụng bê tông nhựa chặt 16 dày 7cm, phía dưới là các lớp móng cấp phối đá dăm, đáp ứng yêu cầu khai thác và nâng cao độ bền công trình.

Bên cạnh đó, dự án triển khai kè mái đê phía sông với tổng chiều dài 5.106,46m; xây dựng lại cống Duy Tắc và cống Cát Đàm theo hình thức cống lộ thiên nhằm hoàn thiện hệ thống công trình trên tuyến.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 207.693m². Theo quyết định phê duyệt, dự án không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các hạng mục xây dựng.

Việc đầu tư 285 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp tuyến bờ, đê được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng, chống bão, lũ, chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và hệ thống hạ tầng khu vực.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, công trình còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã Giao Thủy, Giao Bình và Giao Ninh nói riêng, khu vực ven biển Ninh Bình nói chung.

Tiến Anh