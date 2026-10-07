Ninh Bình đấu giá khu đất 1.429 m² xây khu thương mại dịch vụ tại Phủ Lý

Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý (cũ), nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, khu đất đấu giá nằm tại thửa số 37, tờ bản đồ số 19, thuộc khu vực xã Liêm Chính, TP Phủ Lý (cũ), nay là phường Phủ Lý. Khu đất nằm tại lô số 20 theo điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo. Khu đất có vị trí tiếp giáp phố Phạm Ngũ Lão ở phía Bắc, đường Lê Duẩn ở phía Nam, phố Hồ Xuân Hương ở phía Đông và đường Nguyễn Quốc Hiệu ở phía Tây. Tổng diện tích đưa ra đấu giá là 1.429,4 m², thuộc loại đất thương mại dịch vụ.

Hiện khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không có tài sản gắn liền với đất và đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình quản lý. Hạ tầng giao thông khu vực được đánh giá đồng bộ, thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất được cho thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư trúng đấu giá được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và quy hoạch chi tiết được duyệt. Dự án dự kiến xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại cùng các hạng mục, công trình phụ trợ, với quy mô cao 7 tầng và mật độ xây dựng tối đa 36%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 38 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Việc đầu tư công trình được yêu cầu tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giao thông, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 30,267 tỷ đồng, tương ứng khoản tiền thuê đất trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 6,053 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình được giao tổ chức thực hiện đấu giá trên cơ sở phương án và giá khởi điểm đã được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đấu giá và kịp thời báo cáo UBND tỉnh nếu phát hiện sai sót.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục liên quan, huy động đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định. Công trình chỉ được xây dựng và đưa vào hoạt động sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Phủ Lý trong quá trình triển khai, thực hiện chế độ báo cáo tình hình dự án theo quy định. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án sau đấu giá.