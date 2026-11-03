Ninh Bình đấu giá đất mở rộng không gian phát triển

Toàn cảnh khu đấu giá đất tại phường Hoa Lư, Ninh Bình nhìn từ trên cao. (Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG)

Khu đất nằm giữa lõi đô thị Hoa Lư, gần các công trình hành chính, văn hóa và không gian công cộng quan trọng; việc tổ chức đấu giá gắn với định hướng hoàn thiện hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo thêm nguồn lực cho phát triển cho tỉnh Ninh Bình.

Theo phương án được công bố, 360 lô đất ở liền kề, tổng diện tích 52.399,2m², thuộc 16 ô quy hoạch từ LK-01 đến LK-16 sẽ được đưa ra đấu giá. Các lô có diện tích từ 114m² đến 375,1m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm được xác định theo vị trí, dao động từ 44,037 triệu đồng đến 94,654 triệu đồng/m²; tổng giá khởi điểm của 360 lô hơn 3.000 tỷ đồng.

Khu đất có vị trí kết nối thuận lợi với các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Đinh Tất Miễn và hệ thống đường nội bộ. Trong khu vực lân cận có Trung tâm Hội nghị tỉnh, Nhà khách Tỉnh ủy đang xây dựng, công viên Quảng trường và khu đô thị sinh thái EcoPark. Vị trí này tạo điều kiện để khu dân cư mới gắn kết với các không gian ở, dịch vụ và thiết chế công cộng hiện hữu, góp phần hình thành diện mạo đô thị đồng bộ hơn tại trung tâm Hoa Lư.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là trục sông cảnh quan kết nối từ Tràng An, Phố cổ Hoa Lư qua khu vực quảng trường, tiếp nối với Ecopark và khu dân cư mới. Hai bên sông dự kiến có đường dạo, cây xanh; khu nhà ở liền kề được tổ chức theo tuyến phố, khống chế chiều cao tối đa 7 tầng và mật độ xây dựng theo từng ô quy hoạch. Cách tổ chức này hướng tới kết hợp chức năng nhà ở, dịch vụ với không gian mặt nước, cây xanh và cảnh quan đô thị; đồng thời tạo sự tiếp nối giữa khu vực phát triển mới với không gian văn hóa, lịch sử của Hoa Lư.

Để hoàn thiện điều kiện khai thác khu đất, ngày 2/11, Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, với tổng mức đầu tư gần 318 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027. Các hạng mục gồm thảm nhựa và làm mới đường, chỉnh trang vỉa hè, kè và làm đường dạo ven sông, cải thiện thoát nước; đồng thời ngầm hóa hệ thống điện, bổ sung chiếu sáng và hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Công tác chuẩn bị mặt bằng trước ngày đấu giá. (Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG)

Đồng chí Cao Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư cho biết, việc đấu giá được triển khai trên cơ sở quy hoạch đã điều chỉnh, cùng các phương án về giá khởi điểm và tổ chức thực hiện được phê duyệt. Theo thông tin tại hội nghị, cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, đấu riêng từng lô theo phương thức trả giá lên; phiếu được niêm phong và giá được công bố công khai. Tiền đặt trước bằng 40% giá khởi điểm. Cách thức này nhằm bảo đảm quy trình có giám sát, để người tham gia tiếp cận thông tin và thực hiện quyền trả giá theo quy định.

Việc đưa quỹ đất vào đấu giá công khai cũng tạo cơ sở để Nhà nước xác định giá giao đất qua cạnh tranh và thu tiền sử dụng đất theo kết quả thực tế. Nguồn thu được nộp ngân sách, quản lý và sử dụng theo quy định; cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, nguồn lực này có thể góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Hiệu quả lâu dài của khu đất sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức đấu giá đúng quy định, đầu tư hạ tầng theo tiến độ và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt.

Thời hạn nộp hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước là 17 giờ ngày 16/11/2026; buổi công bố giá dự kiến tổ chức lúc 8 giờ ngày 19/11/2026. Ủy ban nhân dân phường khuyến nghị người có nhu cầu theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, xem đất thực địa và tính toán khả năng tài chính trước khi đăng ký.