Ngày 19/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phối hợp UBND phường Hoa Lư công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng 360 lô đất thuộc khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.

Khu đất đưa ra đấu giá tại Ninh Bình.

Theo kết quả công bố, có 39/360 lô trúng đấu giá, tương đương khoảng 10,8% tổng số lô được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, các lô trúng phân bố rải rác trên toàn khu đất, không tập trung tại một khu vực hay tuyến đường cụ thể.

Lô có giá trúng cao nhất là LK16-1, đạt 125,139 triệu đồng/m²; tiếp đến là lô LK08-20 với 121,850 triệu đồng/m² và lô LK12-1 với 119,755 triệu đồng/m². Tổng giá trị trúng đấu giá của 39 lô được công bố đạt 522,260 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích hơn 20ha, được quy hoạch thành 360 lô đất ở, ký hiệu từ LK01-1 đến LK16-6. Diện tích mỗi lô dao động từ 114m² đến 375,1m². Giá khởi điểm được đưa ra từ hơn 48,93 triệu đến 94,6 triệu đồng/m², tương đương khoảng 5,6-24,4 tỷ đồng/lô. Mức tiền đặt trước dao động từ hơn 2,2 tỷ đến 9,7 tỷ đồng/lô.

Trước đó, đơn vị tổ chức đấu giá tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá từ 8h ngày 2/11 đến 17h ngày 16/11 tại các địa điểm được thông báo. Kết quả đấu giá từng lô được công bố vào sáng 19/11.

Theo phương án quy hoạch, khu dân cư được định hướng phát triển không gian cảnh quan ven sông, với mặt sông dự kiến rộng khoảng 30m và tuyến đường dạo ven sông rộng 15m. Khu vực này được kỳ vọng kết nối với các không gian đô thị, du lịch và cảnh quan, tạo điều kiện phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm trên sông, vui chơi và giải trí.

Nếu đấu giá thành công toàn bộ 360 lô, tổng giá trị dự kiến có thể vượt 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả chỉ có 39 lô trúng đấu giá trong đợt này, phần lớn quỹ đất vẫn chưa được khai thác thông qua hoạt động đấu giá.

Thông tin về các lô đất.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15/9/2009, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nói trên. Đến ngày 17/4/2013, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 780,363 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai trong giai đoạn 2009-2015. Tuy nhiên, quá trình khai thác quỹ đất gặp nhiều vướng mắc, các đợt đấu giá trước đây không thành công, khiến khu vực này trong thời gian dài chưa được đưa vào khai thác đồng bộ.

Đáng chú ý, khu đất sở hữu vị trí khá đắc địa khi nằm gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Quốc lộ 10, tiếp giáp sông Đáy và gần khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính của tỉnh Ninh Bình. Dù có lợi thế về vị trí và quy hoạch, kết quả đấu giá lần này cho thấy sức hấp thụ của thị trường đối với quỹ đất vẫn còn hạn chế.