Ninh Bình đặt mục tiêu hơn 70% dự án FDI mới vào lĩnh vực ưu tiên

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Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 10/11/2026 cụ thể hóa Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 89-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ninh Bình đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn nước ngoài, qua đó đóng góp vào định hướng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

CHUYỂN HƯỚNG TỪ THU HÚT SỐ LƯỢNG SANG CHỌN DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG

Định hướng đáng chú ý là chuyển từ cách thu hút dựa chủ yếu vào ưu đãi, lợi thế chi phí và số lượng dự án sang lựa chọn dựa trên chất lượng thể chế, hạ tầng, nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiệu quả quản trị. Tỉnh hướng tới các dự án có khả năng tăng năng lực sản xuất, tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các ngành được xác định là trụ cột gồm cơ khí ô tô, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, chế biến chế tạo, công nghiệp năng lượng và vật liệu xanh. Tỉnh cũng định hướng ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ nguồn và có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị, hình thành cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỷ trọng dự án đầu tư nước ngoài thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên phấn đấu đạt trên 70% tổng số dự án thu hút mới. Các dự án sử dụng nhiều đất, năng lượng, tài nguyên nhưng tạo giá trị gia tăng thấp sẽ bị hạn chế.

Tỉnh cũng nêu rõ không đánh đổi môi trường, tài nguyên, văn hóa, di sản, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng đơn thuần; không tiếp nhận dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

HẠ TẦNG, NHÂN LỰC PHẢI THEO KỊP DÒNG VỐN ĐẦU TƯ

Để đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghệ cao, Ninh Bình đặt nhiệm vụ phát triển nhân lực gắn với nhu cầu của những ngành, lĩnh vực ưu tiên và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Các chương trình đào tạo nghề sẽ tập trung vào công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu, tự động hóa, quản trị sản xuất, logistics, tài chính, kỹ năng xanh và kỹ năng số. Tỉnh đồng thời rà soát, đề xuất tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao.

Về hạ tầng, tỉnh ưu tiên các công trình giao thông trọng điểm và kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến kết nối ba đô thị Phủ Lý – Hoa Lư – Nam Định với những vùng động lực kinh tế và mạng lưới giao thông quốc gia. Quy hoạch đô thị cũng gắn với giao thông công cộng, nhà ga đường sắt tốc độ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thiện hạ tầng ít nhất 10 khu công nghiệp mới, chủ động quỹ đất sạch để đón dự án. Ninh Bình đặt mục tiêu khoảng 10% tổng số khu công nghiệp trên địa bàn là khu công nghiệp sinh thái, gồm cả khu chuyển đổi và khu thành lập mới; đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng sinh thái, thông minh và chuyên ngành.

Kế hoạch cũng yêu cầu sớm đưa Khu công nghệ cao Hà Nam vào hoạt động, bảo đảm nguồn điện và năng lượng ổn định cho các dự án công nghệ cao, công khai thông tin địa điểm đầu tư và rà soát chỉ tiêu sử dụng đất. Những yêu cầu này gắn với mục tiêu phát huy lợi thế của các trung tâm đô thị Nam Định – Hoa Lư – Phủ Lý, Khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống khu công nghiệp, cảng, logistics và hạ tầng liên vùng.

TĂNG LIÊN KẾT NỘI ĐỊA, GIÁM SÁT DỰ ÁN SAU CẤP PHÉP

Ninh Bình định hướng để vốn FDI tạo tác động lan tỏa lớn hơn đối với doanh nghiệp trong nước. Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn và tài chính; thúc đẩy liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Doanh nghiệp FDI được khuyến khích tăng mua sắm sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp trong nước, qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được điều chỉnh theo hướng có trọng tâm, chuyển từ quảng bá diện rộng sang tiếp cận trực tiếp các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ cao và nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ, quản trị hiện đại. Tỉnh xác định hỗ trợ nhà đầu tư sau cấp phép, tháo gỡ khó khăn cho dự án hiện hữu là một phần quan trọng để giữ chân và khuyến khích mở rộng các dự án chất lượng cao.

Trong quản lý, tỉnh sẽ nâng chất lượng thẩm định ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xem xét công nghệ, hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên, tiêu thụ năng lượng, tác động môi trường, hiệu quả kinh tế – xã hội và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Công tác quản lý được định hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, theo dõi toàn bộ vòng đời dự án trên nền tảng số và xử lý dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu tăng cường phòng ngừa, xử lý các hành vi chuyển giá, che giấu chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng và đầu tư “núp bóng”. Với đầu tư gián tiếp nước ngoài, tỉnh ưu tiên nguồn vốn ổn định, dài hạn, gắn với công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.