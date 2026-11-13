Ninh Bình đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/12/2026

Theo kết quả thống kê, toàn tỉnh Ninh Bình đã khám sức khỏe cho 2.861.764/3.802.959 người. Trong đó, nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 407.721/531.706 người, tương đương 76,7%.

Đáng chú ý, công tác khám sức khỏe đầu năm học trong khối giáo dục đạt tỷ lệ 99,9%, với 944.891/944.949 trẻ em, học sinh được kiểm tra sức khỏe. Đối với nhóm 2 và nhóm 3, toàn tỉnh đã khám cho 1.509.152/2.391.270 người, đạt 63,1%.

Khám tư vấn huyết áp cho người dân xã Phú Long. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đến nay, có 95/129 xã, phường hoàn thành khám sức khỏe cho đối tượng nhóm 2.

Song song với hoạt động khám sức khỏe, việc tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng được ngành Y tế đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/10, có 891.686/1.616.947 người được tích hợp dữ liệu khám sức khỏe liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế. Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã có tài khoản phục vụ công tác kết nối, cập nhật dữ liệu.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các nhóm đối tượng và địa phương vẫn chưa đồng đều. Tỷ lệ người dân thuộc nhóm 3 được khám sức khỏe mới đạt gần 50%; toàn tỉnh chỉ có 20/129 xã, phường hoàn thành khám cho cả nhóm 2 và nhóm 3. Đây là những khó khăn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian còn lại để bảo đảm tiến độ chung.

Để hoàn thành mục tiêu trước ngày 15/12/2026, ngành Y tế Ninh Bình đang phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Các giải pháp như bổ sung nhân lực, tổ chức khám lưu động, khám ngoài giờ được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là tại những địa bàn có tiến độ còn chậm.

Cùng với đó, UBND các xã, phường chỉ đạo, phối hợp với cơ sở y tế xây dựng lịch khám theo tuần, bố trí nhân lực và phương án tổ chức phù hợp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và chính quyền cơ sở tăng cường thông tin về lợi ích, thời gian, địa điểm khám để người dân chủ động tham gia.

Việc nâng cấp hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), từng bước kết nối với dữ liệu dân cư và các nguồn dữ liệu quản lý sức khỏe cũng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài.