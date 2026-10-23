Ninh Bình đạt 210% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Lực lượng chuyên môn thực hiện số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao chỉ tiêu cho tỉnh tìm kiếm, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ. Qua xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, tỉnh đã quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ tại Tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt và khu vực chân núi Chùa Ông, phường Nguyễn Úy.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 gặp gỡ nhân chứng cung cấp thông tin cất bốc mộ liệt sĩ tại khu vực khảo sát phường Lý Thường Kiệt.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, toàn tỉnh đã khảo sát 371 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ với tổng số 52.971 mộ. Qua rà soát, có 7.806 mộ chưa xác định được thông tin tại 250 nghĩa trang cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Sau 68 ngày triển khai, từ ngày 25/5 đến ngày 5/8/2026, tỉnh đã hoàn thành khai quật 7.806 mộ liệt sĩ, lấy được 6.869 mẫu sinh phẩm và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, đạt tỷ lệ khoảng 88%. Có 937 phần mộ không lấy được mẫu, gồm 43 mộ không có tiểu quách và 894 mộ có hài cốt bị phân hủy, mủn mục.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã thu nhận 28.910 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ; trong đó, đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận 19.491 mẫu. Theo đó, Ninh Bình là địa phương có số mẫu thân nhân liệt sĩ thu nhận cao thứ hai toàn quốc.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị tiến hành giám định ADN đối với 27 mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời thực hiện thủ tục xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với 64 mộ liệt sĩ.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa tới Viện pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

Để triển khai các nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã kiện toàn lực lượng, tổ chức tập huấn và thành lập 28 tổ chỉ đạo, điều hành lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ. UBND các xã, phường thành lập 104 tổ phục vụ công tác lấy mẫu với tổng quân số 1.440 người.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, kết quả đạt được có sự tham gia tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn do hồ sơ, thông tin về liệt sĩ chưa đầy đủ, địa hình thay đổi, nhiều hài cốt đã an táng lâu năm và việc xác minh thông tin mộ liệt sĩ còn phức tạp.

Năm 2027, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; tiếp nhận, xử lý thông tin; cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Tổ chức tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, xác minh các nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân cung cấp. Khi có đủ thông tin, tài liệu và căn cứ xác định, tổ chức tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định. Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng; triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm khi có văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia.