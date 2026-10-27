Ninh Bình: Đảng bộ xã Nhân Hà với phương thức lãnh đạo chuyển đổi số

Từ yêu cầu thực tiễn ở chi bộ trường học

Là một đảng viên công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp sinh hoạt tại Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường THCS Nhân Hà, tôi từng nhiều lần trăn trở: Việc in ấn tài liệu họp chi bộ gây tốn kém nhưng đảng viên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu sâu; quá trình truyền đạt chỉ thị, nghị quyết cấp trên đôi khi còn khoảng lùi về thời gian; công tác quản lý đảng viên và hồ sơ chuyên môn ở một số khâu còn mang tính thủ công.

Sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Trường THCS Nhân Hà

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, khi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhân Hà lần thứ I chính thức triển khai, những chuyển biến trong phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được thể hiện rõ. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc coi chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu, phong trào thi đua ứng dụng công nghệ đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng chi bộ trực thuộc. Tinh thần "chuyển đổi số" không còn là khái niệm xa xôi mà đã trở thành yêu cầu thiết thực từ chính công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ dạy học hằng ngày.

Đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng lãnh đạo

Sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bắt đầu từ những việc làm cụ thể và rõ nét nhất. Tại các chi bộ cơ sở trong toàn xã, trước mỗi kỳ sinh hoạt định kỳ, toàn bộ tài liệu, dự thảo nghị quyết đều được cấp ủy gửi trước qua hệ thống quản lý số và nhóm làm việc của chi bộ.

Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử giúp mỗi đảng viên, đặc biệt là các đảng viên giáo viên chủ động nghiên cứu từ sớm. Thời gian cuộc họp chi bộ nhờ đó được dành trọn cho thảo luận sâu các vấn đề trọng tâm: Từ việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, đến tham gia giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuyển đổi số đã giúp bộ máy nhà trường và hệ thống chính trị xã Nhân Hà tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Xã Nhân Hà ra mắt “Tổ nông dân hỗ trợ chuyển đổi số”.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt Đảng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai bài bản, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Xây dựng Đảng xã Nhân Hà giữ vai trò hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức đảng rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin, sắp xếp hồ sơ và kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật. Sự cẩn trọng trong từng khâu góp phần bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, đáp ứng yêu cầu bảo mật và thuận tiện cho việc quản lý, khai thác. Đằng sau mỗi hồ sơ được số hóa là sự tận tâm của đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên từ cơ sở.

Tại UBND xã Nhân Hà, việc xử lý thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến được công khai, minh bạch. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy, công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quan liêu được thực hiện nghiêm túc. Sự phục vụ tận tụy, công khai đã củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại xã Nhân Hà

Lan tỏa chuyển đổi số, tăng cường gắn bó với Nhân dân

Một nét độc đáo trong thực tiễn tại xã Nhân Hà là việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đảng bộ xã đã lãnh đạo Nhân dân ứng dụng công nghệ số vào quảng bá các mô hình đột phá về phát triển kinh tế di sản. Các sản phẩm văn hóa, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử và các kênh truyền thông số, kết nối giá trị quê hương Nhân Hà với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, công nghệ số được ứng dụng trong phong trào “Dân vận khéo” và xây dựng nông thôn mới. Thông qua các kênh thông tin chính thống trên không gian mạng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vận động Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao ý thức nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực gắn với biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa giá trị “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại xã Nhân Hà

Bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số tại xã Nhân Hà không dừng lại ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu qua nụ cười hài lòng của người dân, qua không khí thi đua sôi nổi trong từng chi bộ trường học, từng thôn và sự đổi thay từng ngày của quê hương.

Đảng bộ xã Nhân Hà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nhân Hà đang mang trong mình niềm tự hào truyền thống cùng khát vọng vươn lên. Chuyển đổi số toàn diện chính là bệ phóng vững chắc để Nhân Hà hoàn thiện các tiêu chuẩn hạ tầng, quản lý đô thị, hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Nhân Hà phát triển đột phá.

Là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Trường THCS Nhân Hà, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, Đảng bộ xã Nhân Hà sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương phát triển bền vững. Tác phẩm này là tình cảm, trách nhiệm của một đảng viên gửi tới Giải Búa liềm vàng lần thứ XI, một bông hoa tươi thắm dâng Đảng, tiếp thêm sức mạnh cho quê hương Nhân Hà trên con đường phát triển.