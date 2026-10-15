Ninh Bình: Cưỡng chế thu hồi hơn 1.400m² đất làm đường Bái Đính - Ba Sao

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, hai hộ gia đình thuộc diện cưỡng chế là hộ ông H.V.T và hộ ông H.V.B, cùng trú tại thôn Đá Hàn.

Tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 1.400m² đất phục vụ dự án đường Bái Đính - Ba Sao.

Theo quyết định cưỡng chế, hộ ông H.V.T bị thu hồi 741,9m² đất trồng cây lâu năm; hộ ông H.V.B bị thu hồi 672,4m² đất cùng loại. Tổng diện tích đất thực hiện cưỡng chế là 1.414,3m².

Buổi cưỡng chế có sự tham gia, chứng kiến của đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, doanh nghiệp Xuân Trường, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan.

Ban cưỡng chế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về người, tài sản và phương tiện được đặt lên hàng đầu.

Việc cưỡng chế thu hồi đất nhằm bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường Bái Đính - Ninh Bình - Ba Sao - Hà Nam.

Việc cưỡng chế thu hồi đất nhằm bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường Bái Đính - Ninh Bình - Ba Sao - Hà Nam, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiến Anh