Ninh Bình: CSGT đường thủy hỗ trợ người dân di dời tài sản trong mưa lũ

Theo ghi nhận lúc 7h ngày 18/9, mực nước trên tuyến sông Đáy ở mức 4,92m, cao hơn báo động 3 là 0,92m. Trong khi đó, mực nước sông Hồng ở mức 2,16m, thấp hơn báo động 1 là 3,34m.

Cảnh sát giao thông đường thủy hỗ trợ người dân di dời tài sản trong mưa lũ trên sông Đáy.

Nước sông Đáy dâng cao khiến nhiều khu vực ven sông bị ngập. Tại các xã, phường Châu Sơn, Phù Vân, Lý Thường Kiệt, Phủ Lý, Tân Thanh, Thanh Lâm và Kim Bảng có khoảng 1.977 hộ dân bị ảnh hưởng, tăng 48 hộ so với trước đó. Trên tuyến sông Hồng hiện chưa ghi nhận xã, phường nào bị ngập lụt.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại một số địa bàn. Riêng xã Thanh Lâm có khoảng 18,5ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng khoảng 7,2ha, cùng khoảng 40ha lúa và 9 mẫu lúa khác nằm trong khu vực chịu tác động của nước lũ.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người trên hai tuyến sông Hồng và sông Đáy. Hoạt động giao thông đường thủy được kiểm soát chặt chẽ. Các cảng, bến thủy nội địa đã dừng hoạt động; trên tuyến sông Đáy không có phương tiện hoạt động, trong khi phương tiện trên sông Hồng hoạt động thưa thớt. Trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được bảo đảm, không xảy ra tai nạn hay ùn tắc giao thông.

Lực lượng chức năng cũng chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cung cấp nước sạch và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tại Km 100+810 - Km 100+828, thuộc địa bàn phường Kim Bảng xảy ra tình trạng sạt lở, trượt mái thượng lưu. Lực lượng chức năng đang theo dõi, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn tại khu vực.

Trước diễn biến mưa lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, chủ động nắm tình hình mực nước, an toàn đê, kè, các công trình vượt sông và những khu vực xung yếu. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã, phường ven sông rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng, tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại tổ 8, phường Châu Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã huy động phương tiện, tổ chức di dời người và tài sản của một số hộ dân trong khu vực ngập lụt. Việc hỗ trợ được triển khai chủ động, ưu tiên người già, trẻ em và các hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian mưa lũ.

Trao đổi với PV ngày 18/9, trung tá Đỗ Thành Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông và lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị tổ chức trực 100% quân số, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Theo trung tá Đỗ Thành Trung, đơn vị đã chuẩn bị các phương tiện như xuồng máy, áo phao và thiết bị cứu sinh; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã ven sông hỗ trợ người dân di dời người, tài sản và vật nuôi đến vị trí an toàn. Qua đó, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong thời gian tới, lực lượng tiếp tục duy trì 100% quân số, bố trí các tổ công tác tại những địa bàn xung yếu, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy và sông Hồng. Khi có tình huống phát sinh, lực lượng sẽ kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ nhân dân, nhất là người già, trẻ em và các hộ ở khu vực ngập sâu, di chuyển đến nơi an toàn.

Bên cạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, đơn vị tăng cường kiểm tra các công trình vượt sông, hệ thống đê, kè và điều kiện hoạt động của phương tiện chở khách ngang sông, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, không hoạt động khi điều kiện thời tiết, dòng chảy không bảo đảm.

Lực lượng chức năng cũng chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cung cấp nước sạch và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian mưa lũ.

Tiến Anh