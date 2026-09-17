Ninh Bình: Công nhận Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ là điểm du lịch

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ được công nhận là điểm du lịch sẽ là cơ sở để Vườn từng bước chuẩn hoá hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Ảnh: VQGXT

Theo đó, Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành: Du lịch, Xây dựng, Tài chính, NN&MT, Công an tỉnh, UBND xã Giao Minh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, là nơi hội tụ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp, có giá trị bảo tồn toàn cầu.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, là nơi hội tụ đa dạng sinh học cao với trên 222 loài chim, nhiều loài quý hiếm, nguy cấp, có giá trị bảo tồn toàn cầu. Ảnh: VQGXT

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ có tổng diện tích khoảng 15.110ha, trên 1.583 loài động vật, trên 330 loài thực vật, trên 222 loài chim. Trước đó, vào tháng 3.2026 Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ đã được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ được công nhận là điểm du lịch sẽ là cơ sở để Vườn từng bước chuẩn hoá hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và môi trường. Đặc biệt, là tăng cường quảng bá những hình ảnh, giá trị nổi bật của Vườn đến với du khách.