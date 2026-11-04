Ninh Bình: Công nghiệp tăng trưởng hơn 25% trong 10 tháng năm 2026

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,94% so với tháng trước, tăng 29,19% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 25,68% so với cùng kỳ năm 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực, với mức tăng 26,09% trong 10 tháng.

10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Ninh Bình tăng trưởng hơn 25% trong 10 tháng năm 2026. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Lũy kế 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30.826 triệu USD, tăng 44,36%; nhập khẩu ước đạt 27.470 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 22,04 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ; tổng thu ước đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,2%.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, tỉnh cấp mới 140 dự án, gồm 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 549,9 triệu USD và 96 dự án trong nước với tổng vốn 14.279,7 tỷ đồng. Đồng thời, 96 dự án được điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn bổ sung của các dự án FDI và trong nước lần lượt là 951,5 triệu USD và 28.259 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 51.776 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt khoảng 13.820,7 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán. Đến ngày 26/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 15.348,682 tỷ đồng, tương đương 43,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 34,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh và giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 dự kiến còn 2,88%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với năm 2025. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo.

Du lịch Ninh Bình tiếp tục khởi sắc với gần 22,04 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kiểm tra toàn diện quá trình triển khai dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đồng thời, tập trung chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027, rà soát nguồn khoáng sản và phương án cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm; hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự cấp xã, phường, đẩy nhanh các dự án khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.