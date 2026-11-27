Toàn cảnh hội nghị sáng 27/11. Ảnh: Đình Minh

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan mới chính thức hoạt động từ 1/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Mạnh và ông Phạm Quang Ái. Ảnh: Đình Minh

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với thời hạn 5 năm kể từ 1/12/2026; ông Phạm Quang Ái - Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Hội nghị cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp phó. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 Phó Giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 Phó Giám đốc. Ảnh: Đình Minh

Sở Dân tộc và Tôn giáo có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy. Bà Nguyễn Thị Bích Lụa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Đình Minh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hiện hành tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/12/2026, không để hoạt động quản lý nhà nước bị gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.