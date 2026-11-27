Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng, danh mục nhằm định hướng lựa chọn cây xanh khi triển khai trồng tại các khu vực công cộng, bảo đảm phù hợp với không gian đô thị, điều kiện hạ tầng, đặc điểm sinh trưởng và khả năng tạo bóng mát của từng loài.

Công bố danh mục cây xanh sử dụng công cộng, định hướng lựa chọn cây phù hợp với từng không gian trồng. (Ảnh: MXH).

Theo đó, đối với những tuyến đường có vỉa hè hẹp, chiều rộng không quá 3m, các loài như bàng Đài Loan, bằng lăng tím, kèn hồng, kèn vàng, móng bò tím, muồng hoàng yến, phong linh tím và vàng anh được đánh giá phù hợp.

Đây chủ yếu là những loại cây có tán tương đối gọn, có thể trồng tại vỉa hè hẹp hoặc dải phân cách rộng từ 2m.

Đối với các tuyến đường có vỉa hè lớn, dải phân cách rộng, công viên và khuôn viên, danh mục định hướng sử dụng những loài cây gỗ lớn, có khả năng tạo bóng mát như sao đen, dầu rái, chò nâu, sấu, nhội, long não, muồng đen và quếch.

Một số loài được khuyến nghị trồng tại những không gian chuyên biệt. Cây liễu phù hợp với khu vực ven hồ, sông, vườn hoa; hoàng lan và ngọc lan có thể tạo điểm nhấn cảnh quan, hương thơm tại công viên, khuôn viên.

Các loài cây bản địa như dổi xanh, thàn mát, trám đen cũng được định hướng sử dụng tại những khu vực phù hợp với đặc điểm sinh trưởng.

Đáng chú ý, danh mục lưu ý nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn và hạ tầng. Cây cơm nguội có rễ nổi, phát triển gần mặt đường nên không phù hợp trồng sát hè, đường hẹp.

Cây muồng tím có tán rất lớn, rễ ăn ngang nông, dễ làm phồng, nứt vỉa hè, chỉ phù hợp với công viên, đại lộ hoặc dải phân cách rộng.

Đối với cây phượng vỹ, do rễ ăn ngang, nông, cây trưởng thành dễ bật gốc khi mưa bão nên cần kiểm tra an toàn định kỳ, hạn chế trồng mật độ cao tại khu vực tập trung đông người và không khuyến khích trồng mới trong khuôn viên trường học.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; thường xuyên rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp thực tế.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được khuyến khích tham khảo danh mục khi lựa chọn cây xanh bóng mát tại khu vực công cộng. Trường hợp lựa chọn loài cây ngoài danh mục phải bảo đảm các tiêu chí tại khoản 2, Điều 26 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Tiến Anh