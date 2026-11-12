Ninh Bình công bố công suất bến xe khách phía Bắc đạt 840 xe/ngày

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc công bố công suất được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại phát triển Hương Giang - đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách phía Bắc thành phố Ninh Bình, theo quy định về hoạt động vận tải đường bộ và tổ chức, quản lý hoạt động của bến xe khách.

Trạm tiếp nhiên liệu, một trong những hạng mục của bến xe. (Ảnh: BTT)

Theo quyết định của Sở Xây dựng Ninh Bình, bến xe có thời gian hoạt động 15 giờ/ngày, công suất khai thác 56 xe/giờ, tương đương 840 xe/ngày. Công suất này là cơ sở để cơ quan quản lý xây dựng, tổ chức và quản lý danh mục mạng lưới các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh.

Bến xe khách phía Bắc thành phố Ninh Bình hiện thuộc địa bàn phường Tây Hoa Lư, do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại phát triển Hương Giang làm chủ đầu tư.

Tiến Anh