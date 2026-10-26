Ninh Bình công bố 22 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Theo quyết định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ký, các quy trình có hiệu lực từ ngày 23/10/2026. Mỗi quy trình xác định cụ thể các bước thực hiện, đơn vị, người chịu trách nhiệm và thời gian xử lý từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả.

Công bố 22 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Danh mục gồm các thủ tục như cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đính chính Giấy chứng nhận; tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký biến động khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp.

Trong đó, có hai thủ tục mới được công bố tại Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 14/10/2026.

Về thời gian giải quyết, thủ tục cấp đổi, đính chính Giấy chứng nhận được thực hiện trong 5 ngày làm việc. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, tách thửa, hợp thửa đất và đăng ký biến động khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho có thời hạn 8 ngày làm việc.

Tại các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời gian giải quyết một số thủ tục được kéo dài.

Cụ thể, cấp đổi Giấy chứng nhận là 15 ngày làm việc, cấp lại do bị mất, tách thửa, hợp thửa và đăng ký biến động là 18 ngày. Trường hợp cấp đổi do thay đổi kích thước cạnh, diện tích, số hiệu thửa đất sau đo đạc nhưng ranh giới không thay đổi có thời hạn 10 ngày, hoặc 20 ngày tại các địa bàn đặc thù.

Đáng chú ý, trong 22 thủ tục, có 2 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, gồm cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất và thu hồi Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định, đồng thời cấp lại sau thu hồi. 20 thủ tục còn lại được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Quyết định đồng thời bãi bỏ các quy trình nội bộ lĩnh vực đất đai đã được phê duyệt trước đây thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, góp phần công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Tiến Anh