Ninh Bình công bố 11 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, danh sách được công bố căn cứ Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Thông tư số 14/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026.

Công bố 11 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Trong danh sách, các cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo những hạng giấy phép lái xe khác nhau, tùy theo giấy phép hoặc phương án đào tạo đã được chấp thuận. Một số cơ sở được đào tạo nhiều hạng ô tô, trong khi các cơ sở khác tập trung đào tạo xe mô tô.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường, tại tổ dân phố Đồi Cao 2, phường Yên Thắng, được phép đào tạo các hạng B, C1, C. Trường Trung cấp Đại Lâm có địa điểm đào tạo tại phường Thiên Trường và xã Cát Thành, đào tạo các hạng ô tô B, C1, C và xe mô tô A1, A.

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Ninh Bình tổ chức đào tạo các hạng ô tô B, C1, C, D2, D và xe mô tô A1, A tại nhiều địa điểm, trong đó có cơ sở tại phường Trường Thi cùng các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP đào tạo các hạng B, C1 và A1; Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Thành Nam được phép đào tạo các hạng B, C1, C, D2, D, CE và A1.

Các cơ sở còn lại gồm Trường Trung cấp Công nghệ số 8 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Phong; Trường Trung cấp nghề Giao thông xây dựng Việt Úc; Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Tam Điệp và Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Hà Nam. Các đơn vị được phép đào tạo theo từng hạng giấy phép lái xe và phương án đã được chấp thuận.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân tìm hiểu kỹ thông tin về cơ sở, địa điểm đào tạo và hạng giấy phép được phép đào tạo trước khi đăng ký học, góp phần bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Tiến Anh