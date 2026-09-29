Ninh Bình: Công an hỗ trợ người dân nhận lại gần 1,8 tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Cụ thể, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận trình báo của chị N.V.A (sinh năm 1983, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc chuyển nhầm số tiền gần 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của chị N.T.H, trú tại tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang.

Hỗ trợ người dân nhận lại gần 1,77 tỷ đồng chuyển khoản nhầm. (Ảnh Công an Ninh Bình)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Quang khẩn trương xác minh, liên hệ và làm việc với chị N.T.H. Qua xác minh, chị H xác nhận đã nhận được số tiền trên và nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công an phường Hồng Quang, chị N.T.H đã phối hợp với ngân hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị N.V.A.

Tiến Anh