Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình Vũ Thanh Lịch công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Đến dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành, cùng lãnh đạo các xã, phường trong và ngoài tỉnh, các nghệ nhân, người thực hành di sản trong cộng đồng người Mường, đông đảo bà con dân tộc Mường và nhân dân, du khách tham dự.

Lễ hội cơm mới của người Mường ở Ninh Bình là lễ hội nông nghiệp truyền thống đặc sắc được tổ chức hàng năm sau vụ thu hoạch lúa mùa để tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tái hiện Lễ hội cơm mới của người Mường Ninh Bình

Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu tháng 10 hoặc Rằm tháng 10 âm lịch khi vụ mùa đã gặt hái xong xuôi. Lễ hội được diễn ra tại các địa phương tập trung cộng đồng người Mường sinh sống như xã: Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và phường Yên Sơn.

Lễ hội cơm mới là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Tại nghi lễ, những hạt lúa ngon nhất sau thu hoạch sẽ được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên ban thờ. Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn tổ tiên và ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội còn là dịp để các gia đình, cộng đồng bản làng sum vầy sau một vụ mùa vất vả, cùng với đó là nhiều hoạt động văn hoá dân gian đặc trưng được tổ chức như: cồng chiêng, hát Đúm, các trò chơi truyền thống… góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá và gắn kết cộng đồng người Mường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất trao Chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia "Lễ hội cơm mới của người Mường" cho đại diện các xã, phường

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình Vũ Thanh Lịch đã công bố Quyết định số 20/QĐ-BVHTTDL ngày 6.1.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đưa Lễ hội truyền thống “Lễ hội cơm mới của người Mường” tại phường Yên Sơn, xã Phú Long, xã Cúc Phương, xã Nho Quan, xã Phú Long, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Chủ tịch UBND xã Phú Long Bùi Tuấn Vương cho biết: Lễ hội cơm mới của người Mường được ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vừa là niềm tự hào của đồng bào người Mường Ninh Bình vừa là cơ hội để quảng bá văn hoá truyền thống và mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương theo hướng bền vững.