Ninh Bình có thêm cụm công nghiệp 55 ha, vốn đầu tư hơn 642 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: CĐT)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Nam Điền tại xã Xuân Hưng. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp Đông Quang là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 642,772 tỷ đồng, từ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Cụm công nghiệp có thời gian hoạt động 50 năm, được triển khai nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích quy hoạch, đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh. Theo tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động trong quý III/2029.

Cụm công nghiệp Nam Điền được định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao và sản xuất thiết bị tự động hóa. Trong đó, các lĩnh vực như cơ khí chính xác, điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông, sản xuất thiết bị tự động hóa, vật liệu mới và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên.

Các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp được định hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại; thu hút các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất thực phẩm, đồ uống và các ngành sản xuất khác gắn với lợi thế địa phương. Các dịch vụ hỗ trợ sản xuất như logistics, kho bãi cũng được bố trí, với diện tích sử dụng không vượt quá 10% tổng diện tích cụm công nghiệp.

Về hạ tầng, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, thông tin liên lạc, khu vực thu gom và xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư chỉ được tiếp nhận các dự án thứ cấp sau khi hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải tập trung được hoàn thiện, bảo đảm điều kiện phục vụ sản xuất và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng các nội dung liên quan đến pháp lý, thủy lợi và phòng, chống thiên tai.