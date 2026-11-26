Nâng chất lượng xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2026, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện quy định về tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Việc xây dựng nông thôn mới tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống người dân, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Tỉnh Ninh Bình có 1.001 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 7 sản phẩm đạt 5 sao, 155 sản phẩm đạt 4 sao và 839 sản phẩm đạt 3 sao. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ A.I)

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được chú trọng thông qua việc hướng dẫn địa phương, chủ thể sản xuất xây dựng hồ sơ, hoàn thiện quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm. Hỗ trợ cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiếp tục được tăng cường.

Ước thực hiện đến hết năm 2026, toàn tỉnh có thêm 40 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao. Tỉnh tiếp tục duy trì, hoàn thiện 126 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Ứng dụng công nghệ số, mã QR trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường.

Theo số liệu tổng hợp, đến nay toàn tỉnh Ninh Bình có 1.001 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 7 sản phẩm đạt 5 sao, 155 sản phẩm đạt 4 sao và 839 sản phẩm đạt 3 sao.

OCOP gắn với làng nghề, mở rộng sinh kế

Toàn tỉnh hiện có 1.080 hợp tác xã nông nghiệp, 856 trang trại; 171 làng nghề, làng nghề truyền thống và trên 102.500 cơ sở sản xuất nghề, thu hút gần 200 nghìn lao động. Đây là nguồn lực góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Trong số các làng nghề trên địa bàn tỉnh, có 36 làng nghề tham gia Chương trình OCOP với 54 sản phẩm đạt hạng 3–4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Nhiều sản phẩm đặc trưng đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như gỗ mỹ nghệ La Xuyên, thêu ren Văn Lâm, cói Kim Sơn, bánh đa nem làng Chều và các sản phẩm Sinh Dược Gia Sinh.

Phát triển OCOP gắn với làng nghề góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, bảo tồn kỹ năng nghề, giá trị văn hóa và tạo thêm sinh kế. Chuẩn hóa chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc giúp sản phẩm mở rộng thị trường, tiếp cận kênh phân phối hiện đại và gắn với du lịch, dịch vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai hiệu quả các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026–2030; chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí, phát triển kinh tế nông thôn gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Đối với OCOP, tỉnh Ninh Bình tập trung phát triển sản phẩm theo chiều sâu, nâng chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh; hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, phân hạng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, thương mại điện tử, mã QR và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển mô hình xanh, thân thiện môi trường.

Tỉnh tiếp tục bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm địa phương; khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất.

Việc gắn xây dựng nông thôn mới với OCOP, kinh tế hợp tác và làng nghề tạo nền tảng để Ninh Bình nâng giá trị sản xuất, mở rộng sinh kế, cải thiện thu nhập và xây dựng nông thôn hiện đại hơn, văn minh, bền vững.