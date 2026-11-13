Ninh Bình chuẩn bị cho thời điểm vàng từ du khách quốc tế

Ảnh: Ban tổ chức Miss Multicultural World 2026

Những tháng cuối năm là lúc du lịch cả nước, trong đó có Ninh Bình, bước vào giai đoạn đông khách quốc tế nhất. Thung Ui, khu du lịch văn hóa ở phường Tây Hoa Lư, chọn khai thác chất liệu truyền thống làm điểm nhấn: ngoài thiên nhiên, khu tái hiện cách sống, tập quán và những buổi sinh hoạt chung của người Mường để du khách có thêm trải nghiệm riêng.

Đơn vị vận hành cho biết tính đến hết tháng 10 năm 2026, khu đã đón hơn 250.000 lượt khách, vượt chỉ tiêu cả năm, và hiện có khoảng 600 lao động làm việc, gồm cả chính thức lẫn thời vụ. Với kết quả đó, đơn vị tính tới việc đầu tư thêm để mở rộng các trải nghiệm văn hóa, đưa du khách vào hang động và di tích khảo cổ, với mục tiêu năm 2027 đón lượng khách gấp 3 đến 4 lần năm nay.

Khu du lịch Thung Ui, Ninh Bình. Ảnh: Internet

Ông Phùng Thế Quỳnh, Giám đốc vận hành Khu du lịch văn hóa Thung Ui chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung làm mới các hoạt động trải nghiệm, trong đó chú trọng xây dựng không gian chợ Mường, bếp Mường, sạp Mường, các chương trình múa Mường và hoạt động văn hóa dân gian. Với khách quốc tế, chính những trải nghiệm mang bản sắc địa phương sẽ tạo nên sự khác biệt, giúp điểm đến có sức hấp dẫn lâu dài. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục quảng bá hình ảnh, văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế”.

Xuân Thủy, vườn quốc gia nằm ở vùng ven biển, cũng đi theo hướng này khi hệ sinh thái phong phú cùng các bãi bồi và dải rừng ngập mặn trở thành nền tảng cho du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và khám phá tự nhiên, những loại hình hút nhóm khách nước ngoài yêu môi trường tự nhiên và quan tâm tới sinh hoạt của cộng đồng địa phương.

Ông Phạm Vũ Ánh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy, cho biết: “Lợi thế nổi bật của Xuân Thủy là hệ sinh thái đất ngập nước ven biển có giá trị đa dạng sinh học cao, cùng những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng cửa sông, ven biển. Từ lợi thế này, Vườn đã phát triển các hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, quan sát đàn chim, trải nghiệm rừng ngập mặn gắn với giáo dục môi trường.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là khách quốc tế, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm, tăng cường liên kết với cộng đồng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, bảo đảm phát triển du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái”.

Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Internet

Ở khâu lưu trú, dự báo khách quốc tế tới Xuân Thủy và dải ven biển sẽ tăng mạnh cuối năm, chị Doãn Thị Thoa, người điều hành An Eco Homestay tại xã Giao Hòa, đang sửa sang cơ sở vật chất và dịch vụ. Cơ sở này khai trương từ năm 2025 với 15 phòng, tiếp được khoảng 50 khách, vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, còn công suất phòng bình quân vượt 80%, riêng sang mùa đông, khách nước ngoài chiếm phần lớn.

Chị Thoa cho biết khách quốc tế thường ưa những chuyến đi sát với thiên nhiên và nhịp sống của người dân, ngoài thăm Vườn còn muốn xem nhà thờ, trồng cây ngập mặn, tìm hiểu văn hóa địa phương hay cùng dân làng nấu món truyền thống, nên homestay liên tục nâng cấp dịch vụ và phối hợp với người dân để dựng hoạt động phù hợp cho mùa cao điểm sắp tới.

SỐ LIỆU 10 THÁNG VÀ BÀI TOÁN CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ

Theo Sở Du lịch, riêng tháng 10/2026, tỉnh ước đón hơn 1,085 triệu lượt khách, trong số đó có hơn 251.100 lượt khách quốc tế, còn doanh thu du lịch ước vượt 1.330 tỷ đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 10, tỉnh đã phục vụ gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với năm trước và cao hơn 10,19% chỉ tiêu cả năm.

Riêng nhóm khách ngoại ghi nhận trên 2,696 triệu lượt. Nguồn thu từ du lịch chạm mức trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với năm trước và vượt kế hoạch 16,72%. Các con số này cho thấy thị trường đang phục hồi và tăng tốc, đồng thời hé lộ dư địa lớn để hút khách ngoại, nhất là khi du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và thiên nhiên.

Ảnh: Báo Ninh Bình

Trong khi đó, nhiều điểm đến đã chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp dịch vụ và chuẩn bị hoạt động cho mùa cuối năm. Tam Cốc - Bích Động có dòng sông hoa súng tăng sức hút cho hành trình. Hang Múa và Thung Nham nâng chất lượng phục vụ, tính tới việc dựng thêm các chương trình ẩm thực, văn hóa và sự kiện hợp gu khách quốc tế...

Đáng chú ý, động thái của doanh nghiệp không chỉ nhằm kéo thêm khách trước mắt mà hướng tới làm cho mỗi chuyến đi đáng giá hơn; trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, cảnh đẹp vẫn là lợi thế, song điều quyết định việc du khách ở lại hay quay lại là trải nghiệm tốt, cách phục vụ chuyên nghiệp và sản phẩm có nét riêng.

Cũng cần thấy rằng sức hút với khách quốc tế không dựa vào từng điểm chạm đơn lẻ. Du khách quốc tế có xu hướng cân nhắc nghiên cứu kỹ từ tra cứu thông tin, đi lại, chỗ ở, bữa ăn cho tới hoạt động vui chơi và mức độ tiện lợi khi tham quan, nên chỉ một mắt xích thiếu chuyên nghiệp cũng đủ làm xấu ấn tượng chung. Vì vậy, cần nâng chất lượng đồng bộ và lấy mức độ hài lòng của khách làm thước đo hiệu quả, bởi đó là điều kiện để khách ở lâu hơn, tăng mức chi và số khách quay lại.

MỤC TIÊU MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Ở khâu xúc tiến, hồi tháng 10 cơ quan quản lý du lịch của tỉnh vẫn duy trì việc đưa hình ảnh Ninh Bình lên các kênh số, hỗ trợ báo chí, đài truyền hình và các chuyên gia tới khảo sát, ghi hình, và soạn thêm hoạt động kết nối với thị trường nước ngoài. Ngành cũng đang lên kế hoạch mời một đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản tới tìm hiểu sản phẩm, một cách làm thiết thực để đối tác tự đánh giá dịch vụ và cân nhắc đưa Ninh Bình vào tour phục vụ khách quốc tế.

Ảnh: Minh Đường

Giám đốc Sở Du lịch Bùi Văn Mạnh (Tỉnh ủy viên) cho biết ngay lúc này ưu tiên của ngành là kích cầu cuối năm, tăng tốc quảng bá để khai thác thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Chủ động làm việc với các hãng lữ hành, mời họ tới thăm và trình làng sản phẩm mới.

Song song với đó là nâng chất lượng nhân lực, đưa công nghệ số vào vận hành, làm môi trường du lịch tốt hơn và giữ vững an ninh, an toàn, thuận tiện cho khách. Mục tiêu không dừng ở tăng lượng khách; điều cần hơn là trải nghiệm tốt hơn và nguồn thu lớn hơn, đồng thời bảo vệ tài nguyên cùng bản sắc làm nên thương hiệu của địa phương.

Với trên 2,696 triệu lượt khách quốc tế sau 10 tháng, mốc khoảng 3 triệu lượt cả năm đang đến gần. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và các định hướng có trọng tâm, du lịch Ninh Bình có nền tảng để chuyển từ tăng về lượng sang tăng về chất, và luồng khách ngoại những tháng này là cơ hội để tỉnh khẳng định vị thế một điểm đến đậm bản sắc, chuyên nghiệp và thân thiện, nơi di sản được bảo tồn và trở thành động lực tăng trưởng lâu dài.