Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Sở đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thu hút du khách tới tham quan.

Ngày 16/11, tổ kiểm tra phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Qua kiểm tra camera giám sát tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chưa ghi nhận hình ảnh người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như phản ánh trên mạng xã hội.

Do chưa đủ chứng cứ, cơ quan chức năng chưa thể kết luận vi phạm, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách du lịch.

Qua làm việc, Ban Quản lý thừa nhận tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ.

Đối với vụ việc cụ thể được phản ánh, qua rà soát dữ liệu camera tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung đăng tải.

Sở Du lịch và Ban Quản lý đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh nhưng đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung. Vì vậy, với những thông tin hiện có, chưa đủ căn cứ xác định, kết luận hành vi vi phạm trong vụ việc cụ thể.

Thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm rõ vụ việc; đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp chứng cứ để bảo đảm việc xác minh khách quan, đúng quy định. Trường hợp xác định có vi phạm, các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở yêu cầu Ban Quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ khách, nhất là đội ngũ lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền boa, gây phiền hà hoặc ứng xử thiếu văn minh với du khách.

Ban Quản lý phải quán triệt nguyên tắc tiền boa hoàn toàn tự nguyện, nghiêm cấm gây áp lực hoặc yêu cầu khách trả thêm các khoản tiền ngoài quy định; rà soát quy chế phục vụ, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì camera giám sát, đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực, không để tái diễn những vụ việc tương tự.

Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định quan điểm không bao che, dung túng hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến Tam Cốc - Bích Động.

Tiến Anh