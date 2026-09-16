Ninh Bình: Chủ động ứng phó với mưa to kéo dài và lũ

Ghi nhận trên địa bàn đến chiều 16/9 đã có hàng trăm hộ bị cô lập, nhiều cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học, hàng nghìn ha lúa bị ngập cùng với nhiều công trình bị hư hỏng.

Nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Quỹ Nhất bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện mực nước trên sông Hoàng Long, sông Đáy đang lên. Dự báo trong 06 - 12 giờ tới Mực nước trên sông Hoàng Long tiếp tục lên, tại trạm Bến Đế khả năng đạt đỉnh lũ vào đêm 16/9 ở mức trên báo động 3, tại Gián Khẩu khả năng ở mức trên báo động 2; Mực nước trên sông Đáy tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng ở mức xấp xỉ báo động 2.

Mưa lũ đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đến 16 giờ ngày 16/9 ghi nhận trên địa bàn có 921 hộ bị ngập nước, trong đó xã Gia Viễn 380 hộ, xã Thanh Sơn 69 hộ, xã Nho Quan 30 hộ, xã Gia Tường 183 hộ, xã Gia Phong 69 hộ, 21 hộ xã Gia Hưng, xã Phú Sơn 165 hộ, xã Đại Hoàng 4 hộ). Bên cạnh đó, Trường tiểu học xã Gia Viễn phân hiệu 2 bị ngập nước phải cho học sinh nghỉ học và học online. Trường tiểu học 1 Hoàng Đông, phường Duy Hà bị ngập sân trường nên phải cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực xã Quỹ Nhất ngập từ 40-50cm. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Về sản xuất nông nghiệp, tính đến chiều 16/9 có 5.843 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó chủ yếu là ngập 2/3 - 3/4 cây 5.703 ha, ngập trắng 90 ha tại các địa phương Nghĩa Lâm, Quỹ Nhất, Rạng Đông… Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại về hạ tầng, gây sạt mái đê tả Đáy phía sông đoạn từ (K100+810 ÷ K100+828), thuộc địa phận phường Kim Bảng chiều dài 18m. Hiện Hạt Quản lý đê Kim Bảng đã phối hợp với UBND phường Kim Bảng giăng dây, cắm biển báo khu vực sạt lở và xử lý giờ đầu đảm bảo an toàn đê điều xong trong chiều 16/9.

Hiện các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi đang tích cực vận hành 264 máy bơm điện (cố định), 225 cống tiêu đầu mối, 01 cống hồ và 23 tràn. Các công trình còn lại đã sẵn sàng công tác vận hành tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhập chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ trên các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; Chủ động rà soát triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân; Thường xuyên tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai và các công trình đang thi công dở dang để phát hiện và xử lý sự cố giờ đầu kịp thời đảm bảo an toàn cho các công trình.

Nước ngập gần lên đến nhà của người dân thôn Tây Thành, xã Quỹ Nhất. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các lực lượng sẵn sàng bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Chủ động rà soát các tuyến đê bối trên địa bàn khi có lũ theo quy định của Luật Đê điều, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất và tài sản; chủ động phương án sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.

Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh chủ động, tăng cường vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu nước vùng triều đảm bảo tiêu úng cho sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ do ảnh hưởng mưa lớn, chủ động vận hành theo đúng qui trình vận hành hồ đã được phê duyệt đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn…