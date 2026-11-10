Ninh Bình chủ động ứng phó nguy cơ thiên tai do El Nino năm 2026 - 2027

Ngày 10/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 8000/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do tác động của hiện tượng El Nino trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, El Nino có thể duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông, ven biển và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, thời tiết có thể xuất hiện những hình thái cực đoan bất thường như mưa lớn trái mùa, ngập lụt cục bộ và triều cường.

Mưa lớn bất thường ngay trong mùa đông năm 2026 đã khiến nhiều diện tích trồng hoa tại phường Đông Hoa Lư bị ngập úng. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương cập nhật kịch bản ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn nước và thiên tai; xác định khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn, xây dựng phương án bảo vệ, sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương đồng thời rà soát khu vực có nguy cơ cháy rừng, triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đối với nguồn nước sinh hoạt, các địa phương phải kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các công trình cấp nước sạch, sớm xác định khu vực có nguy cơ thiếu nước để có phương án phân bổ phù hợp, ưu tiên bệnh viện, trường học và khu dân cư thiếu nước. Cùng với đó, rà soát phương án thoát nước, chống ngập tại đô thị và khu dân cư; kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống và hồ điều hòa.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước, sử dụng tiết kiệm điện, nước và nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất hỗ trợ đối với những nhiệm vụ vượt khả năng cân đối ngân sách.

Đối với các công ty khai thác công trình thủy lợi, tỉnh yêu cầu thường xuyên kiểm kê nguồn nước tại hồ chứa, hệ thống kênh mương; chủ động điều tiết, tích trữ và tiêu thoát nước hợp lý, nhất là tại đô thị, khu dân cư và vùng sản xuất khi xảy ra mưa lớn bất thường. Các đơn vị cần bố trí nguồn lực sửa chữa công trình, kiểm soát mặn, cửa lấy nước, kênh dẫn; đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, cấp nước để sớm đưa vào phục vụ.

Đồng thời, chuẩn bị phương án đắp đập tạm ngăn mặn, vận hành trạm bơm dã chiến, nạo vét cửa lấy nước và kênh dẫn nhằm chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và ngập úng.

UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, dòng chảy và xâm nhập mặn; hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, thủy sản phù hợp với khả năng cấp nước. Trong đó, chú trọng điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm và chuyển đổi phương thức sản xuất tại những khu vực thường xuyên thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương rà soát khả năng khai thác kết hợp nguồn nước mặt, nước ngầm, bảo đảm an toàn cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Ngành Công Thương và Điện lực có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm tưới tiêu, tiêu úng và nhà máy cấp nước sinh hoạt; hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ cấp nước, chữa cháy rừng, sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp; ngành Y tế chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường trong mùa khô hạn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo các tình huống phát sinh để tham mưu xử lý theo quy định.