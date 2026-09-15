Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy

Nước sông Hoàng Long dâng cao, nguy cơ xảy ra lũ. Ảnh minh họa.

Trước diễn biến thời tiết, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6570/UBND-VP3 ngày 15/9/2026, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Dự báo từ nay đến ngày 17/9 trên sông Hoàng Long và sông Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1,5 - 2,5m; mực nước đỉnh lũ trên Sông Hoàng Long tại trạm thủy văn Bến Đế ở mức BĐ1-BĐ2; tại trạm thủy văn Gián Khẩu ở mức báo động 1 - báo động 2.; trên sông Đáy tại trạm thủy văn Phủ Lý ở mức báo động 1 - báo động 2.

Mực nước sông Đáy đang lên, dự báo đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Ảnh minh họa.

Thực hiện Văn bản số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

3. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

5. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường); kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

6. Các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi trong tỉnh chủ động vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu nước vùng triều đảm bảo tiêu úng cho sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ do ảnh hưởng mưa lớn, chủ động vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ đã được phê duyệt đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn.

7. Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

8. Các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

9. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thuỷ lợi).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.