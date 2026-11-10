Ninh Bình: Chủ động các phương án ứng phó thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027

Mưa lớn bất thường ngay trong mùa đông năm 2026 đã khiến nhiều diện tích trồng hoa tại phường Đông Hoa Lư bị ngập úng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, El Nino sẽ duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn sâu tại các vùng cửa sông, ven biển và nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh đó, thời tiết có thể xuất hiện các hình thái cực đoan bất thường như mưa lớn trái mùa, ngập lụt cục bộ và triều cường.

Để hạn chế tối đa thiệt hại, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Tại cấp cơ sở (xã, phường): Khẩn trương cập nhật các kịch bản ứng phó nguồn nước và thiên tai, khoanh vùng khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động lớn; chủ động phương án bảo vệ và sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, rà soát các điểm nóng về cháy rừng theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các công trình cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn; xác định sớm khu vực có nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt, ưu tiên cung cấp cho bệnh viện, trường học và khu dân cư thiếu nước. Rà soát phương án thoát nước, chống ngập ứng tại đô thị và khu dân cư trên địa bàn khi có mưa lớn bất thường; kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống, hồ điều hòa theo phân cấp quản lý.

Tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân tích trữ nước, sử dụng nước, điện tiết kiệm, chủ động phòng, chống thiên tai. Phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động đề xuất hỗ trợ đối với nhiệm vụ vượt khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi và hệ thống kênh mương. Chủ động phương án điều tiết, tích trữ và tiêu thoát nước hợp lý, nhất là phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị và khu dân cư, vùng sản xuất khi có mưa lớn bất thường. Chủ động bố trí nguồn lực sửa chữa công trình thủy lợi, kiểm soát mặn, cửa lấy nước, kênh dẫn. Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, cấp nước, phấn đấu đưa vào phục vụ trước thời kỳ cao điểm. Sẵn sàng các phương án đắp đập tạm ngăn mặn, vận hành trạm bơm dã chiến và nạo vét cửa lấy nước, kênh dẫn để chủ động phòng chống ngập lụt, khô hạn.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường: Theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, dòng chảy và xâm nhập mặn; chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, thủy sản phù hợp khả năng cấp nước; hướng dẫn người dân lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật tưới tiết kiệm phù hợp với nguồn nước; chuyển đổi sản xuất tại vùng thường xuyên thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn. Kịp thời thông tin, cảnh báo tác động và tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp thực tế. Phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương rà soát khả năng khai thác kết hợp nguồn nước mặt và nước ngầm nhằm bảo đảm an toàn cấp nước.

Ngành Công Thương và Điện lực: Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm phục vụ tưới tiêu, tiêu úng và các nhà máy cấp nước sinh hoạt; hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Lực lượng vũ trang và các sở, ngành liên quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ cấp nước, chữa cháy rừng, sơ tán dân và cứu hộ, cứu nạn. Sở Tài chính kịp thời tham mưu bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp. Ngành Y tế chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường trong mùa khô hạn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo các tình huống phát sinh để xử lý theo quy định.