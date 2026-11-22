Các đại biểu thăm quan không gian trưng bày của Bảo tàng Long Giang. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 22/11, tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã chính thức khai trương Bảo tàng ngoài công lập Long Giang, mở cửa đón tiếp du khách và nhân dân đến tham quan, trải nghiệm.

Dự lễ khai trương có đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm trong lĩnh vực bảo tàng.

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Bảo tàng Long Giang Nguyễn Thị Trâm cho biết, cách đây nhiều năm, các thành viên trong gia đình bắt đầu hành trình sưu tầm các hiện vật văn hóa, lịch sử với mong muốn giữ lại những giá trị đang dần mai một.

Hiện bảo tàng sưu tầm được trên 4.000 hiện vật đa dạng, phong phú, trong đó phải kể đến những hiện vật đặc biệt có giá trị như những chiếc rìu đá có niên đại 4.000 năm, đồ đồng Đông Sơn tinh xảo, đồ gốm, sứ, đồ gỗ có niên đại hàng trăm năm...

Đại diện Bảo tàng Long Giang chia sẻ, việc xây dựng một bảo tàng ngoài công lập không đơn thuần là xây dựng một công trình hay bố trí các phòng trưng bày, điều quan trọng hơn là để mỗi hiện vật được “cất tiếng nói," giúp người xem cảm nhận được giá trị lịch sử, văn hóa và những thông điệp mà ông cha gửi gắm qua từng thời kỳ.

Đặc biệt, không dừng lại ở hoạt động trưng bày hiện vật mà còn mong muốn nơi đây trở thành một không gian văn hóa mở, nơi du khách không chỉ đến để xem mà còn đến để trải nghiệm. Thời gian tới bảo tàng sẽ tiếp tục mở rộng các bộ sưu tập, bổ sung hiện vật... làm phong phú hơn bộ sưu tập, mang đến nhiều trải nghiệm cho nhân dân và du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Ngô Thanh Tuân khẳng định trong những năm qua, bên cạnh hệ thống bảo tàng công lập, Đảng và Nhà nước có chủ trương khuyến khích xã hội hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thành lập và hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Việc ra đời Bảo tàng Long Giang là minh chứng sinh động và đáng trân trọng cho chủ trương đúng đắn đó.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình mong muốn Bảo tàng Long Giang thường xuyên làm giàu thêm bộ sưu tập bằng những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; thực hiện tốt công tác bảo quản, kiểm kê để các hiện vật luôn được an toàn và bền vững với thời gian; đổi mới phương thức trưng bày và giáo dục, ứng dụng công nghệ số, thuyết minh thông minh kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, giúp câu chuyện lịch sử và văn hóa trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng.

Bảo tàng cũng cần phối hợp với cơ quan quản lý du lịch, công ty lữ hành để đưa cơ sở trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan của du khách đến với Cố đô Hoa Lư; tuân thủ chặt chẽ Luật Di sản văn hóa và các quy định của Nhà nước về hoạt động bảo tàng...

Tại lễ khai trương, Bảo tàng đã tiếp nhận thêm nhiều hiện vật quý do các nhà sưu tầm trao tặng làm phong phú hơn không gian trưng bày./.