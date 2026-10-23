Ninh Bình chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức xác minh, tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sỹ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt và khu vực chân núi Chùa Ông, phường Nguyễn Úy, đạt 210%, vượt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.

Sau 68 ngày triển khai, đến ngày 5/8/2026, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật 7.806 mộ liệt sỹ tại 250 nghĩa trang liệt sỹ; lấy được 6.869 mẫu sinh phẩm và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Có 937 phần mộ không lấy được mẫu, gồm 43 mộ không có tiểu quách và 894 mộ có hài cốt bị phân hủy, mủn mục. Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã tổ chức thu nhận 28.910 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ, trong đó thu nhận đợt 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm là 19.491 mẫu. Tỉnh được Ban Chỉ đạo quốc gia đánh giá là địa phương có kết quả thu nhận mẫu cao thứ 2 trên toàn quốc.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ nhiều vấn đề thiết thực, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng, quản lý hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm, quản lý nghĩa trang đến công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân.

Nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và giải pháp cụ thể đã được trao đổi, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các địa phương; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sỹ trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình yêu cầu thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, trung tâm phối hợp; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, Quân khu 3.

Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 2 của chiến dịch ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Sở Nội vụ chủ động tham mưu triển khai các quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống,” thống nhất và có khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả.

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin đợt 2, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, an toàn và chính xác.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp triển khai các nội dung của giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm./.