Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Công tác dân nguyện và giám sát năm 2026, khu vực phía Bắc

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hồng Thanh và các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần bảo đảm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân được tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời, có trách nhiệm. Với 14 chuyên đề, hội nghị tập trung trao đổi về công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND. Qua đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện, giám sát trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ kinh nghiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này.

Theo đồng chí, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn ĐBQH và mỗi đại biểu Quốc hội, gắn trực tiếp với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đồng thời góp phần nhận diện những bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, hoàn thiện thể chế. Yêu cầu đặt ra hiện nay không dừng ở việc tiếp nhận, xử lý và chuyển đơn đúng thẩm quyền mà còn phải theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết.

Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ ngày 01/7/2025 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp 45 lượt công dân với 21 vụ việc tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp 9 công dân với 55 vụ việc tại nơi công tác; tiếp nhận 117 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Đoàn đã trả lời hướng dẫn công dân 9/117 đơn, chiếm 7,7%; số đơn chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 15/117 đơn, chiếm 12,8%; số đơn lưu do không đủ điều kiện xử lý 93/117 đơn, chiếm 79,5%.

Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu xử lý đơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lập biểu theo dõi đối với từng vụ việc, nhất là những vụ việc đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết để kịp thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Đến nay 15/15 đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Qua thực tiễn triển khai, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hồng Thanh nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã rút ra. Đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo dùng chung, liên cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã; nghiên cứu hoàn thiện thể chế về trách nhiệm xử lý đối với các trường hợp chậm, không giải quyết đơn thư và tăng cường tập huấn kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân nguyện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.