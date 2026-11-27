Ngày 26/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 4269/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân phải di dời khỏi hai chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, để triển khai dự án xây dựng nhà chung cư cho thuê.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 7,18 tỷ đồng, trong đó 6,65 tỷ đồng hỗ trợ người dân tự bố trí chỗ ở và 531 triệu đồng hỗ trợ chi phí di dời.

Được xây dựng từ năm 1973 đến năm 1977, hai tòa chung cư có diện tích xây dựng khoảng 800 m² mỗi tòa. Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, các công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng vào tháng 12/2023 xác định cả hai chung cư ở mức nguy hiểm cấp C, một số bộ phận kết cấu chịu lực chính không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường.

Tính đến ngày 10/11, 177 hộ dân đã nộp hồ sơ kê khai, trong đó 91 hộ sinh sống tại chung cư số 2 và 86 hộ tại chung cư số 4. Đến ngày 15/11, 50 hộ đã chủ động chuyển đến nơi ở mới.

Người dân thu dọn đồ đạc, rời chung cư cũ trên đường Trần Đăng Ninh để bàn giao mặt bằng xây dựng chung cư mới.

Theo phương án được phê duyệt, ngoài khoản hỗ trợ di dời một lần 3 triệu đồng/hộ, người dân còn được hỗ trợ kinh phí tự bố trí chỗ ở hằng tháng tùy theo số lượng nhân khẩu.

Cụ thể, hộ có một người được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; hộ có từ 2-4 người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hộ có từ 5 người trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ dự kiến kéo dài 25 tháng, từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028. Mức kinh phí thực tế được xác định căn cứ vào thời gian mỗi hộ phải tự bố trí chỗ ở trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu hoàn thành công tác di dời và chi trả kinh phí hỗ trợ trước ngày 5/12. Chính quyền địa phương đồng thời rà soát những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người sống một mình và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Để thay thế hai chung cư xuống cấp, ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh.

Công trình mới được thiết kế với 15 tầng nổi và một tầng hầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 750 người.

Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2027, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Hiện Ninh Bình có 29 điểm chung cư cũ thuộc tài sản công, tập trung tại phường Nam Định.

Trong đó, hai chung cư tại số 181 và số 207 đường Hoàng Văn Thụ được xác định nguy hiểm cấp D, đã hoàn thành việc di dời toàn bộ cư dân. 27 điểm chung cư còn lại được đánh giá nguy hiểm cấp C.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng lại chung cư trên đường Trần Đăng Ninh, xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ các hộ dân tại hai chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời tiếp tục cải tạo các khu chung cư cũ gắn với chỉnh trang đô thị.