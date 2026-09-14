Ninh Bình: Chi gần 2.000 tỉ đồng làm đường bứt phá Khu kinh tế Ninh Cơ

Tuyến đường từ đường tỉnh 490 đến Cồn Xanh – Giai đoạn I khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc – Nam (CT.01), cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08)

Theo Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 9.9.2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 490 đến Cồn Xanh – Giai đoạn I có tổng mức đầu tư 1.979 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đây là dự án nhóm B; thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028; địa điểm thực hiện dự án tại xã Rạng Đông; dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 9 km, điểm đầu tại Km0 giao với đường tỉnh 490 (tại Km46+200/ĐT.490), điểm cuối tại Km9 giao với đê Tả Đáy và được xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến.

Tuyến đường từ đường tỉnh 490 đến Cồn Xanh – Giai đoạn I khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc – Nam (CT.01), cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08) và mạng lưới giao thông liên vùng.

Cùng với đó là đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, kết nối và đáp ứng nhu cầu vận tải cho các dự án đã và đang thu hút đầu tư trong Khu kinh tế Ninh Cơ, khu cảng nước sâu và người dân trong khu vực.

Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển dịch vụ logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đảm bảo hạ tầng để xây dựng và phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành một cực tăng trưởng mới.