Phối cảnh cầu Sông Đáy (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Với chiều dài gần 12 km đi qua ba xã Gia Trấn, Phong Doanh và Tân Minh, dự án được kỳ vọng mở thông trục kết nối trực tiếp giữa vùng đô thị, công nghiệp Gián Khẩu với khu vực bờ Tả sông Đáy.

QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ HƯỚNG TUYẾN

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026, đây là dự án nhóm B, thuộc loại công trình giao thông cấp 1, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất cho toàn bộ công trình ước tính khoảng 65,9 ha, trải dài trên địa bàn các xã Gia Trấn, Phong Doanh và Tân Minh.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 11,84 km, bắt đầu từ điểm đấu nối với Quốc lộ 1A tại xã Gia Trấn và kết thúc tại điểm giao với Quốc lộ 37B thuộc xã Tân Minh. Toàn tuyến được thiết kế theo quy mô 4 làn xe cơ giới nhưng chia thành ba phân đoạn mặt cắt ngang khác nhau để phù hợp với điều kiện khai thác thực tế và định hướng mở rộng sau này.

Cụ thể, đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu vượt sông Đáy có bề rộng mặt cắt ngang lên tới 60 m, bố trí cả trục đường chính lẫn hệ thống đường gom hai bên. Đoạn tiếp theo từ cầu vượt sông Đáy đến cao tốc CT.01 thu hẹp mặt cắt xuống còn 36 m. Riêng đoạn cuối từ cao tốc CT.01 đến Quốc lộ 37B trước mắt thi công nền đường rộng 25 m, song công tác giải phóng mặt bằng vẫn thực hiện theo chỉ giới 36 m nhằm giữ quỹ đất dự phòng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

HAI CẦU LỚN VÀ BỐN NÚT GIAO TRỌNG ĐIỂM

Điểm nhấn kỹ thuật của dự án nằm ở hai công trình cầu quy mô lớn, đều được thiết kế với bề rộng mặt cầu 22,5 m. Công trình thứ nhất là cầu vượt sông Đáy dài 613,9 m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp vòm thép. Công trình thứ hai là cầu vượt cao tốc Bắc Nam phía Đông (tuyến CT.01) có chiều dài 301,4 m, bảo đảm chiều cao tĩnh không tối thiểu 5 m cho luồng xe chạy bên dưới.

Cùng với hai cây cầu chính, dự án bố trí bốn nút giao quan trọng tại các điểm giao cắt với Quốc lộ 1A, trục T4 nối Thanh Liêm đi Cao Bồ, đường tỉnh ĐT.485 và Quốc lộ 37B. Tại các vị trí giao cắt với Quốc lộ 1A và đường tỉnh ĐT.485, đơn vị tư vấn lựa chọn phương án giao bằng có hệ thống đèn tín hiệu điều khiển. Nút giao với trục T4 được thiết kế liên thông trực tiếp với đảo xuyến hiện đang trong quá trình đầu tư. Ở điểm cuối giao với Quốc lộ 37B, giai đoạn này dự án sẽ xây dựng trước hai nhánh kết nối và dành sẵn quỹ đất để hoàn thiện nút giao đảo xuyến đồng bộ khi tuyến Trục dọc 07 hình thành. Toàn bộ hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và thiết bị an toàn giao thông cũng được thi công đồng bộ trong phạm vi dự án.

CƠ CẤU VỐN VÀ KỶ LUẬT GIẢI NGÂN

Tổng mức đầu tư 2.985 tỷ đồng của dự án được bố trí hoàn toàn từ ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Trong cơ cấu nguồn vốn được duyệt, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2.184,7 tỷ đồng. Phần kinh phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng vào khoảng 376,4 tỷ đồng, bên cạnh khoản dự phòng khoảng 282,8 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được phân bổ cho các hạng mục thiết bị, quản lý dự án, tư vấn xây dựng cùng các chi phí liên quan khác.

Để bảo đảm hiệu quả đồng vốn ngân sách, UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong khâu giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát nghiêm ngặt chi phí, tuyệt đối không để vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Quá trình thi công phải bám sát tiến độ cấp vốn thực tế, kiên quyết không để phát sinh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Ở phía địa phương, UBND các xã Gia Trấn, Phong Doanh và Tân Minh trực tiếp đảm nhận việc lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN SAU HỢP NHẤT

Việc phê duyệt tuyến giao thông gần 3.000 tỷ đồng này là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn sau hợp nhất. Khi hoàn thành, cây cầu vượt sông Đáy mới cùng trục đường kết nối sẽ phá vỡ thế chia cắt tự nhiên, tăng cường năng lực liên kết vùng và liên tỉnh, đặc biệt là rút ngắn khoảng cách giao thương giữa khu vực đô thị, công nghiệp Gián Khẩu với vùng đất phía bờ Tả sông Đáy.

Về lâu dài, tuyến đường mới còn đóng vai trò như một vành đai tránh, giúp phân luồng và giảm áp lực xe vận tải hạng nặng đi xuyên qua các khu vực trung tâm đô thị trong tương lai. Hạ tầng giao thông thông suốt qua ba xã Gia Trấn, Phong Doanh và Tân Minh được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa mới cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa, tạo lực đẩy trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và xã hội của địa phương.