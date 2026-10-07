Ninh Bình: Chấp thuận dự án nhà máy thuốc đạt chuẩn GMP gần 1.200 tỷ đồng

Theo quyết định, dự án được điều chỉnh tên thành "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đạt GMP sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc" do Công ty Cổ phần EMJ Hà Nam làm nhà đầu tư. Dự án hướng tới sản xuất thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thiết bị y tế.

Hơn 1.171 tỷ đồng đầu tư nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.171.599.602.000 đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 421 tỷ đồng, chiếm khoảng 36%; khoảng 750 tỷ đồng còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Theo quy mô được phê duyệt, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1,25 triệu hộp thuốc tân dược và 700.000 hộp thực phẩm chức năng mỗi năm. Sản phẩm mỹ phẩm có công suất từ 850.000 - 1,1 triệu hộp/năm; thiết bị y tế tiêu hao và vật tư y tế cơ bản khoảng 250.000 - 500.000 hộp/năm.

Dự án được triển khai trong 60 tháng, từ tháng 10/2026 - 9/2031. Trong 24 tháng đầu, nhà đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, trạm xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 35, tổ chức sản xuất, kinh doanh đối với các hạng mục đã hoàn thành và đủ điều kiện hoạt động. Giai đoạn 2, từ tháng thứ 36 đến tháng thứ 60, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại và đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải bảo đảm toàn bộ nước thải đạt cột A của QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trường hợp vi phạm quy định về xả thải, nhà đầu tư phải dừng hoạt động, chịu chi phí khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cơ sở để dự án được triển khai theo quy mô, tiến độ và các yêu cầu đã được phê duyệt.

Tiến Anh