Ninh Bình chấn chỉnh thí nghiệm xây dựng, siết quản lý chất lượng công trình

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc chấn chỉnh nhằm bảo đảm hoạt động thí nghiệm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao tính chính xác, khách quan, trung thực của kết quả, phục vụ thi công, nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình.

Chấn chỉnh thí nghiệm xây dựng, siết quản lý chất lượng công trình.

Đối với các tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Sở yêu cầu rà soát, duy trì đầy đủ điều kiện về pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, máy móc, thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng.

Các đơn vị chỉ được thực hiện những chỉ tiêu thuộc phạm vi năng lực đã công bố, bảo đảm đủ thiết bị, nhân sự và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp; kịp thời cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Các phòng thí nghiệm phải áp dụng thực chất hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực; nhân sự thực hiện phép thử đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Quy trình lấy mẫu, bảo quản, lưu mẫu, ghi chép nhật ký và dữ liệu gốc phải được kiểm soát chặt chẽ. Kết quả thí nghiệm chỉ được phát hành khi có đầy đủ hồ sơ, dữ liệu thực tế và đúng thẩm quyền.

Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát, Sở yêu cầu kiểm tra năng lực đơn vị thí nghiệm, bảo đảm phù hợp với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

Không sử dụng kết quả của tổ chức chưa công bố năng lực, thí nghiệm vượt phạm vi được công bố hoặc thiếu hồ sơ kiểm chứng; không chấp thuận nghiệm thu khi chưa đủ kết quả thí nghiệm theo quy định hoặc phát hiện dấu hiệu thiếu khách quan, không trung thực.

Tư vấn giám sát phải kiểm tra quá trình lấy mẫu, thực hiện thí nghiệm và sử dụng kết quả; yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ hoặc thí nghiệm đối chứng khi phát hiện bất thường.

Nhà thầu thi công phải lập kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, không thông đồng hoặc hợp thức hóa kết quả không phản ánh đúng thực tế thi công.

Sở Xây dựng Ninh Bình nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, số liệu và kết quả thí nghiệm do mình thực hiện, xác nhận hoặc sử dụng.

Trường hợp không chấp hành hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về thí nghiệm chuyên ngành và quản lý chất lượng công trình, các bên liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Tiến Anh