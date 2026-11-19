Việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) về địa phương đang tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, đưa hoạt động quản lý xuất xứ đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những kết quả bước đầu, quá trình triển khai cũng đặt ra yêu cầu về năng lực cán bộ, tính thống nhất trong thực thi quy định và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, đã chia sẻ về kết quả triển khai nhiệm vụ cấp C/O tại địa phương, những khó khăn phát sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Hơn 13.000 bộ C/O được cấp sau khi phân cấp

- Thưa ông, việc phân cấp thẩm quyền cấp C/O về địa phương được kỳ vọng tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào và kết quả bước đầu ra sao?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình xác định việc tiếp nhận nhiệm vụ cấp C/O không chỉ là thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền mà còn là trách nhiệm trực tiếp trong hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BCT, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ.

Ngày 26/8/2025, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp C/O và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cho Sở Công Thương thực hiện. Quyết định có có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Trên cơ sở đó, Sở tập trung kiện toàn bộ máy, bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời tăng cường phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) để thống nhất quy trình, nghiệp vụ.

Việc tiếp nhận, thẩm định và cấp C/O được triển khai trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys), góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về xuất xứ hàng hóa được chú trọng thông qua các hội nghị, chương trình tập huấn phối hợp với Bộ Công Thương, giúp doanh nghiệp nắm bắt quy định và chủ động hoàn thiện hồ sơ.

Từ ngày 1/10/2025 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã thẩm định, cấp hơn 13.000 bộ C/O các loại cho doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn.

Kết quả này cho thấy việc phân cấp đang từng bước phát huy hiệu quả. Doanh nghiệp có thêm đầu mối giải quyết thủ tục ngay tại địa phương, thuận lợi hơn trong trao đổi, bổ sung hồ sơ và xử lý những vấn đề phát sinh.

Quan trọng hơn, phân cấp không đơn thuần là chuyển giao thẩm quyền mà còn nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương trong đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ khai thác ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tiếp cận thủ tục cấp C/O vẫn còn những hạn chế nhất định. Sở Công Thương đã có giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp và đâu là những vướng mắc lớn nhất hiện nay, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu làm thước đo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ninh Bình có địa bàn rộng, cơ cấu kinh tế đa dạng với nhiều ngành hàng xuất khẩu như dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh những doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm xuất khẩu, vẫn còn không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nhân sự chuyên trách, hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Để khắc phục tình trạng này, Sở đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, khai báo và đề nghị cấp C/O trên hệ thống eCoSys; tăng cường hỗ trợ qua điện thoại, thư điện tử và các kênh thông tin chính thức, giúp doanh nghiệp thực hiện phần lớn công đoạn từ xa, hạn chế đi lại.

Cùng với đó, Sở lồng ghép hướng dẫn về quy tắc xuất xứ, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh một số khó khăn.

Trước hết, quy tắc xuất xứ trong các FTA ngày càng đa dạng, phức tạp. Mỗi thị trường, mặt hàng có thể áp dụng tiêu chí khác nhau, đặc biệt là việc xác định công đoạn sản xuất có vượt quá mức gia công, chế biến đơn giản để đáp ứng quy tắc xuất xứ hay không.

Một bộ phận doanh nghiệp chưa nắm vững quy định, dẫn đến hồ sơ thiếu hoặc chưa thống nhất, phải bổ sung, giải trình nhiều lần.

Bên cạnh đó, hệ thống eCoSys đôi khi còn chậm, phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình khai báo và xử lý hồ sơ.

Đáng chú ý, từ khi Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP có hiệu lực, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp C/O đối với một số trường hợp hàng hóa liên quan đến kho ngoại quan, doanh nghiệp chế xuất, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng còn gặp vướng mắc. Địa phương cần có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Công Thương để thống nhất thực hiện.

Theo tôi, để phân cấp thực sự hiệu quả, cần đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao năng lực thực thi của cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp.

Phân cấp phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý xuất xứ

Việc phân cấp thẩm quyền cấp C/O về địa phương góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục xuất khẩu và tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA. Ảnh: Nam Nguyễn

- Cùng với yêu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc phân cấp cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với cơ quan cấp C/O trong thẩm định, xác minh xuất xứ và phòng ngừa gian lận thương mại. Sở Công Thương đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm chất lượng thực thi nhiệm vụ?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Chúng tôi xác định chất lượng đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cấp C/O.

Đây là lĩnh vực có tính chuyên môn sâu, liên quan trực tiếp đến việc thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam. Do đó, cán bộ không chỉ phải nắm vững pháp luật trong nước mà còn cần hiểu rõ quy tắc xuất xứ của từng FTA, từng thị trường và nhóm hàng hóa.

Sở đã cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu tổ chức; đồng thời yêu cầu chủ động cập nhật quy định mới, nâng cao kỹ năng kiểm tra hồ sơ, xác minh xuất xứ và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Đối với những hồ sơ phức tạp, liên quan đến nhiều công đoạn sản xuất, nguồn nguyên liệu hoặc cách xác định tiêu chí xuất xứ, Sở chủ động trao đổi với cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương nhằm bảo đảm thống nhất trong áp dụng quy định.

Song song với đó, quy trình tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ được chuẩn hóa, phân định rõ trách nhiệm từng khâu, tăng cường đối chiếu thông tin về hàng hóa, nguyên liệu, quá trình sản xuất và chứng từ liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu bảo mật dữ liệu, lưu trữ hồ sơ và nâng cao trách nhiệm công vụ.

Đặc biệt, chúng tôi luôn xác định cấp C/O phải bảo đảm đúng bản chất xuất xứ hàng hóa, không chạy theo số lượng hồ sơ mà xem nhẹ chất lượng thẩm định.

Công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ phải được thực hiện nghiêm túc, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, vừa góp phần ngăn ngừa gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và hạn chế nguy cơ hàng hóa Việt Nam bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ thị trường nhập khẩu.

- Từ thực tiễn triển khai tại Ninh Bình, ông có những đề xuất, kiến nghị gì với Bộ Công Thương để tiếp tục nâng cao hiệu quả phân cấp cấp C/O, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Chúng tôi đánh giá phân cấp thẩm quyền cấp C/O là chủ trương phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả đồng bộ trên phạm vi cả nước, cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung.

Trước hết, đề nghị Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về cấp C/O, bảo đảm thống nhất giữa các văn bản và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đối với những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, cần sớm có hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng cùng một nội dung nhưng mỗi địa phương áp dụng khác nhau.

Thứ hai, tiếp tục nâng cấp hệ thống eCoSys theo hướng ổn định, đồng bộ, đáp ứng khả năng xử lý khối lượng hồ sơ lớn, hạn chế tình trạng gián đoạn hoặc phát sinh lỗi trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ cấp C/O tại địa phương, nhất là kỹ năng xác định tiêu chí xuất xứ, kiểm tra, xác minh hồ sơ và xử lý các tình huống liên quan đến hậu kiểm, yêu cầu xác minh từ cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Tài chính, cơ quan hải quan và các đơn vị liên quan trong chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin, phòng chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Một vấn đề quan trọng khác là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường nhập khẩu.

Đối với Ninh Bình, những hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực khi địa phương đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu.

Về phía địa phương, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thực thi, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm việc cấp C/O được thực hiện đúng quy định, minh bạch, thuận lợi, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Từ ngày 1/10/2025 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã thẩm định, cấp hơn 13.000 bộ C/O các loại. Việc phân cấp giúp doanh nghiệp có thêm đầu mối giải quyết thủ tục tại địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.