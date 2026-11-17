Lượng lớn rác thải bên trong Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang tồn đọng chờ xử lý. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Hiện nay, nhiều khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Lượng rác tồn đọng kéo dài không chỉ gây phát sinh mùi hôi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân sinh sống tại các khu vực lân cận.

Ô nhiễm kéo dài, người dân chịu trận

Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang nằm giáp ranh giữa xã Nam Trực và phường Hồng Quang, do Công ty TNHH Một thành viên Môi trường xanh Nam Trực làm chủ đầu tư. Dự án được tỉnh Nam Định (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 với diện tích sử dụng đất khoảng 3,2ha, công suất thiết kế 180 tấn rác thải/ngày, trong đó gồm 60 tấn rác thải sinh hoạt và 120 tấn rác thải công nghiệp thông thường. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng quá tải rác thải, giảm áp lực cho công tác thu gom, xử lý rác tại khu vực huyện Nam Trực (cũ).

Theo phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực nhà máy, từ khi đi vào hoạt động đến nay, cơ sở này thường xuyên phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi xuất hiện nhiều. Khói từ hoạt động đốt rác và tình trạng nước thải màu đen chảy ra môi trường cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Đại, thôn Bái Trạch cho biết, khoảng 7 năm trở lại đây, tình trạng rác thải tồn đọng tại nhà máy kéo dài, thường xuyên phát sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến các hộ dân trong thôn. Đặc biệt, vào những ngày có gió Tây Nam, mùi hôi phát tán nồng nặc, dù đóng kín cửa nhà vẫn không thể ngăn được. Bên cạnh đó, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, gây nhiều phiền toái cho các gia đình, nhất là khi tổ chức cưới hỏi, ma chay hoặc các công việc chung.

Ghi nhận thực tế tại Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang cho thấy, lượng rác tồn đọng tại đây đang ở mức lớn, chất thành những đống cao hơn mặt đê tả sông Đào khoảng 2m.

Để ngăn rác tràn xuống khu vực đê, nhà máy đã dựng các tấm thép làm hàng rào chắn. Tuy nhiên, tại một số vị trí, sức ép từ lượng rác lớn đã khiến các cọc đỡ và tấm thép bị xô đổ. Bên trong nhà máy, hoạt động xử lý rác vẫn diễn ra, khói đen từ các ống khói phát tán ra môi trường xung quanh, có thể quan sát bằng mắt thường. Đáng chú ý, nước thải màu đen từ khu vực nhà máy chảy trực tiếp ra các khu vực đồng ruộng lân cận.

Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang nằm ven đê tả sông Đào thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Nam Trực và phường Hồng Quang. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Bà Dương Thị Huế, thôn Bái Trạch phản ánh, gia đình có 4 sào lúa nằm gần nhà máy rác. Vụ vừa qua, lúa trên toàn bộ diện tích này bị lép hạt, không có thóc để thu hoạch, gia đình phải tận dụng làm thức ăn cho gà. Theo bà Huế, nhiều hộ dân khác có ruộng trên cùng cánh đồng cũng chịu thiệt hại tương tự.

Không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, tình trạng nước thải đen ngòm tràn ra ruộng còn khiến người dân lo ngại về chất lượng môi trường đất và nước phục vụ sản xuất. Khi xuống đồng, tiếp xúc với bùn đất và nguồn nước, người dân cảm nhận rõ sự bất thường, rất khó chịu.

Trước những phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường xanh Nam Trực. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp về hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục, xử lý triệt để tình trạng phát sinh mùi hôi, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Quản lý, vận hành còn nhiều bất cập

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Khu liên hợp xử lý rác thải ở khu vực tổ dân phố Lương Xá, phường Đông A do Công ty cổ phần Môi trường Nam Định quản lý, vận hành. Khu xử lý rác có tổng diện tích quy hoạch 23 ha, trong đó khoảng 20 ha được sử dụng làm khu chôn lấp rác thải. Bãi chôn lấp được đưa vào hoạt động từ năm 1999.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018, khu liên hợp đã hết diện tích chôn lấp và phải đóng cửa. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở này vẫn tiếp tục tiếp nhận rác thải, khiến áp lực đối với hoạt động xử lý, chôn lấp ngày càng gia tăng.

Ghi nhận tại khu liên hợp cho thấy, rác thải tại bãi chôn lấp được tập kết thành những đống lớn, ruồi muỗi xuất hiện dày đặc. Nhiều vị trí bên trong bãi chôn lấp có các rãnh nước màu đen. Trong khi đó, các phương tiện vận chuyển rác liên tục ra vào khu vực, kéo theo bụi và tình trạng nước rỉ rác rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Bà Đặng Thị Hợi, tổ dân phố 2 Lương Xá cho biết, do sinh sống gần khu xử lý rác nên nhiều năm qua, gia đình bà thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi và tình trạng ruồi muỗi phát sinh. Mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, gây xáo trộn sinh hoạt của gia đình. Có những thời điểm mùi hôi quá nồng nặc, các thành viên trong gia đình phải đi sang khu vực khác đến tận đêm mới trở về nhà. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển rác với mật độ phương tiện ra vào liên tục cũng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Lý giải về hoạt động của Khu liên hợp xử lý rác thải tại phường Đông A, ông Trịnh Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Nam Định cho biết, mỗi ngày khu liên hợp tiếp nhận khoảng 300 tấn rác từ 8 xã, phường.

Tình trạng nước thải màu đen chảy ra môi trường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân xung quanh. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Để hạn chế tình trạng phát sinh mùi hôi, doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp như phun rửa phương tiện vận chuyển, sử dụng chế phẩm và vôi bột tại bãi rác. Rác sau khi tập kết được san gạt, đầm nén và phủ đất. Tuy nhiên, với lượng rác tiếp nhận lớn mỗi ngày, trong khi diện tích chôn lấp đã vượt quá thời hạn dự kiến đóng cửa, các biện pháp xử lý hiện nay vẫn chưa giải quyết được triệt để những vấn đề môi trường phát sinh.

Theo ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Đông A, địa phương đã làm việc với đơn vị quản lý, vận hành khu liên hợp, đồng thời có văn bản yêu cầu doanh nghiệp triển khai các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phường cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, đề xuất tăng thêm 10% mức hỗ trợ kinh phí phun thuốc diệt ruồi, muỗi và hỗ trợ tiền độc hại cho người dân chịu ảnh hưởng từ hoạt động của khu xử lý rác./.