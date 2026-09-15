Ninh Bình cấm tàu thuyền qua cầu Đế do nước sông Bôi dâng cao

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế trên sông Bôi do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo đó, từ 12h ngày 15/9 đến khi có thông báo mới, tất cả phương tiện thủy bị cấm lưu thông qua khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế, trừ các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, điều tiết, hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cầu Đế trên sông Bôi thuộc địa bàn xã Gia Hưng và xã Gia Tường trong thời điểm này nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Minh Đường

Phạm vi hạn chế nằm tại khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế, lý trình đường thủy nội địa Km5+066 sông Bôi, thuộc địa bàn xã Gia Hưng và xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình.

Sở Xây dựng giao Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 5 tổ chức trực, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực luồng và hai bên cầu Đế. Đồng thời có trách nhiệm thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, cập nhật tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Đối với Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên sông Bôi và những tuyến sông thuộc thẩm quyền quản lý.

Khi xảy ra sự cố, Cảng vụ đường thủy nội địa phải kịp thời phối hợp xử lý, đồng thời báo cáo Sở Xây dựng đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình yêu cầu các phương tiện thủy nội địa khi đến khu vực cầu Đế tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành việc điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.